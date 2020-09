23 leerlingen OLV Vlaanderen in quarantaine nadat klasgenoot positief test Alexander Haezebrouck

03 september 2020

18u57 1 Kortrijk In het Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk zit een klas van het vierde middelbaar thuis in quarantaine. Eén leerling testte op 2 september positief. “Daarna hebben we beslist dat de hele klas in thuisisolatie verblijft voor veertien dagen", zegt directeur Nancy Dedeurwaerder.

De leerling ging op 1 september opnieuw naar school. Maar op 2 september onderging de leerling een coronatest en die bleek ‘s avonds positief te zijn. “De ouders hebben ons meteen op de hoogte gebracht”, zegt Nancy Dedeurwaerder, overkoepelend directeur van de Rhizoscholen. “Daarna hebben we met het CLB beslist dat de hele klas twee weken in thuisolatie moet verblijven. De medeleerlingen kwamen in nauw contact met elkaar. De leerkrachten die voor de klas stonden hoeven dat niet te doen. Zij konden altijd een afstand behouden van minstens anderhalve meter. De leerlingen zullen nu tot en met 16 september de lessen online krijgen in plaats van in de klas zelf.”

Coherent beleid

De directrice had enigszins verwacht dat zulke situaties zouden ontstaan. Ze vraagt om eenduidigheid. Ook in andere scholen zijn intussen besmettingen gemeld, alleen zijn de gevolgen niet overal dezelfde. Dat zorgt voor verwarring en ook soms onrust. “We stellen vast dat huisartsen anders reageren op testen. De ene huisarts raadt een quarantaine aan, ook na een negatieve test, de andere niet. Bij deze wil ik huisartsen oproepen om tot een coherent beleid te komen en het zo voor ons, de leerlingen en de ouders wat duidelijker te maken.”