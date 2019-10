225.000 euro naar energiebesparing in Guldensporencollege en Spes Nostra Peter Lanssens

27 oktober 2019

12u58 0 Kortrijk De Vlaamse regering maakt 225.000 euro vrij om in energiebesparing in twee scholen in Kortrijk te investeren. Het gaat over het Guldensporencollege in Kortrijk en Spes Nostra in Heule.

“Het Guldensporencollege krijgt 123.837 euro voor isolatie, schrijnwerk en verwarming in campus Engineering in de Beekstraat”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Om een besparing van 41,34 ton CO2 op jaarbasis te realiseren. De Vrije Kleuterschool Spes Nostra krijgt 102.025 euro, voor schrijnwerk. Die renovatie staat voor een jaarlijkse besparing van 25,23 ton CO2. Beide scholen worden zo groener, en hun energiefacturen goedkoper. Het is ecologische en economische winst”, aldus Detavernier. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion) 12,3 miljoen euro in energiebesparende projecten in 123 scholen. Zo kan 3.688 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden worden.