22 coronabesmettingen in Groot-Kortrijk volgens nieuwste weekcijfers: “Voorzichtige daling” Peter Lanssens

28 juli 2020

16u51 0 Kortrijk Er waren 22 coronabesmettingen in Groot-Kortrijk, volgens nieuwe cijfers van dinsdag 21 tot en met maandag 27 juli. Het goede nieuws: dat is een daling met zes. Want er was afgelopen maandag geen enkel nieuw positief testresultaat in Kortrijk en deelgemeenten. En zes eerdere besmettingen op maandag 20 juli vallen nu weg uit de nieuwste weekcijfers van de meest recente zeven dagen.

De cijfers, enkele dagen recenter dan die van Sciensano, worden al door negen labo’s in de regio doorgespeeld. Het is nog veel te vroeg om te besluiten dat de daling met de mondmaskerplicht in Kortrijk te maken heeft. “We lijken het behoorlijk onder controle te hebben, maar we moeten vooral erg voorzichtig blijven”, benadrukt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. “We moeten blijven volhouden.”

Kortrijk blijft boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reëel aantal besmettingen in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 28,53 op 100.000.