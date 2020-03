21 coronapatiënten in AZ Groeninge: “We maken extra capaciteit vrij” Peter Lanssens

20 maart 2020

16u09 65 Kortrijk Er zijn nieuwe cijfers voor Kortrijk bekend. Er liggen momenteel 21 coronapatiënten in AZ Groeninge, waarvan 3 op intensieve. “We maken extra capaciteit vrij in het ziekenhuis”, zegt hoofdgeneesheer Serge Vanderschueren. “Wat de komende weken zal brengen, is afwachten. We hopen het beheersbaar te houden.” Er is ook goed nieuws: 2 patiënten zijn ondertussen genezen.

Het aantal coronapatiënten stijgt gestaag in het ziekenhuis op Hoog Kortrijk, (nog) niet exponentieel. Het is niet helemaal te voorspellen hoe de epidemie zal evolueren. Er zijn in afwachting al maatregelen genomen. Zo is de helft van de spoeddienst in isolatie gezet, om dienst te doen als Covid-19 zone. “De andere helft van de spoed blijft voor standaardgevallen. Want we blijven alle zorg garanderen, voor iedereen”, zegt Serge Vanderschueren. “Indien dat de komende weken nodig blijkt, kan de volledige spoed tot Covid-19 zone omgevormd worden. Dan verhuist de gewone spoed tijdelijk naar een ander deel van het ziekenhuis. We zijn voorbereid.”

Eén vleugel van intensieve blijft beschikbaar voor andere patiënten. Dat is genoeg omdat het momenteel kalmer is. Want nu het leven zo goed als stil ligt, zijn er bijvoorbeeld minder ernstige sport-, arbeids- en verkeersongevallen. Hoofdgeneesheer Serge Vanderschueren

Gewone operaties uitstellen

Ook op intensieve zorgen zijn ze klaar voor een eventuele golf van corona, waar rekening mee gehouden wordt. “Het grootste deel van intensieve is nu al vrijgemaakt voor Covid-19 patiënten”, zegt Serge Vanderschueren. “Ook de aanpalende afdeling beroertezorg (stroke unit) kan voor Covid-19 patiënten dienen. We kunnen beroertezorg indien nodig tijdelijk op een andere plaats in het ziekenhuis inrichten. Eén vleugel van intensieve blijft nog beschikbaar voor niet Covid-19 patiënten. Dat volstaat momenteel omdat het kalmer is. Want nu het leven zo goed als stil ligt, zijn er bijvoorbeeld minder ernstige sport-, arbeids- en verkeersongevallen”, zegt Serge Vanderschueren. “Verder worden enkel de dringende operaties nog uitgevoerd. De andere worden uitgesteld. Dat helpt ook om intensieve zorgen te ontlasten, om te kunnen focussen op Covid-19”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. Er worden ook zo veel mogelijk ademhalingsapparaten beschikbaar gehouden.

Twee patiënten zijn ondertussen genezen verklaard. De eerste is al naar huis. De tweede mag begin volgende week naar huis. Woordvoerder Stefaan Lammertyn

Gekruiste vingers

Drie standaard verpleegafdelingen zijn vrijgemaakt voor tientallen verdachte patiënten, die op resultaten wachten of ze al dan niet corona hebben. “Want we mogen niet vergeten dat het nog maar maart is en er dus ook nog andere gewone respiratoire infecties circuleren”, stelt Serge Vanderschueren. “Het is nu met gekruiste vingers afwachten of de door de federale overheid genomen maatregelen voldoende zijn om het beheersbaar te houden. Of we Covid-19 onderschat hebben? De meeste mensen vertonen gelukkig milde symptomen. Een klein deel moet gehospitaliseerd worden. En nog een kleiner deel belandt op intensieve zorgen. Die zijn er wel zeer erg aan toe. Maar het voordeel is dat we niet het eerste land zijn, dat zwaar getroffen wordt. We zijn er klaar voor.”

Solidariteit

Ik vind de solidariteit trouwens fantastisch. Het is goed dat velen ons helpen door materiaal aan te leveren, zoals mondmaskers. We zijn iedereen die ons helpt enorm dankbaar”, aldus Serge Vanderschueren. Er is trouwens nog goed nieuws te melden. “Twee patiënten zijn ondertussen genezen verklaard”, zegt Stefaan Lammertyn. “De eerste is al naar huis. De tweede mag begin volgende week naar huis.”