200 peuters en kleuters van school Kinderland in quarantaine na positieve test bij turnleerkracht: “Niet leuk, maar alle ouders tonen begrip”

Kortrijk

Een positieve test bij een turnleerkracht van de vrije basisschool Kinderland in Kortrijk zette afgelopen weekend een hele carrousel in gang. Net geen tweehonderd peuters en kleuters, die contact hadden met de leerkracht, moesten meteen in quarantaine . “Niet leuk, maar de gezondheid primeert”, zegt directrice Sofie Eggermont. “Alle ouders zijn begripvol en zijn bereid om even op de tanden te bijten.” Opmerkelijk: in basisschool Kinderland worden de leerkrachten voortaan verplicht om ook bij de peuters en kleuters een mondmasker op te zetten.