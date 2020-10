200 kleuters van Kortrijkse school in quarantaine na positieve test bij turnleerkracht Peter Lanssens

06 oktober 2020

06u41 10 Kortrijk Alle kleuters van de vrije basisschool Kinderland op Sint-Anna in Kortrijk zitten sinds zaterdag thuis in quarantaine. Nadat twee personeelsleden van Kinderland positief testten op Covid-19. Waaronder een turnleerkracht, die in contact kwam met alle kleuters.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Omdat er bij kleuters geen les moet gegeven worden met een mondmasker, worden de tweehonderd kleuters nu gezien als hoog-risico contact en zitten ze allemaal in quarantaine. Er is momenteel nog geen weet van besmettingen bij kleuters of bij andere personeelsleden van Kinderland. De kleuters keren in de loop van deze week, afhankelijk van het contact met de besmette leerkracht, terug naar school. Kinderland pakt het voortaan strenger aan dan de overheid oplegt. Door leerkrachten voortaan ook een mondmasker te laten dragen bij kleuters. Straks meer.