20 recente besmettingen in Groot-Kortrijk, beslissing over regionaal callcenter drie dagen uitgesteld Peter Lanssens

24 juli 2020

17u45 21 Kortrijk Er zijn volgens cijfers tot en met donderdag 23 juli momenteel 20 recente coronabesmettingen in Groot-Kortrijk. Kortrijk zit zo boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reeël aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat dan 26 op 100.000. Er is nog geen toestemming om een regionaal callcenter aan contactopsporing te laten doen

De nieuwe behoorlijk alarmerende cijfers zijn doorgespeeld door zeven laboratoria in de regio. “Het gaat over elf gevallen in Kortrijk, één in de zone Bissegem-Heule, zeven in de zone Bellegem-Kooigem-Marke-Rollegem en één in Aalbeke”, zegt Philippe De Coene, voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. Bij de besmettingen vallen vooral de acht gevallen in de zuidelijke rand van Kortrijk op. Het is daar een landelijk gebied. “Het verrast ons, maar er is een vermoeden dat al die gevallen daar aan elkaar gelinkt zijn”, vertelt Philippe De Coene. “Er is wellicht sprake van een cluster van besmettingen, dat wordt nu verder grondig onderzocht.”

Over de opstart van een regionaal callcenter, waarin gepensioneerde artsen aan contactopsporing doen, beslissen Vlaanderen en het ‘Interfederaal Comité Testing & Tracing Covid 19’ pas op maandag 27 juli. “We verliezen zo weer drie dagen. We hebben in afwachting huisartsen wel de opdracht gegeven om de besmette patiënten te contacteren met de vraag of ze toch al opgebeld zijn door het Vlaamse callcenter”, besluit De Coene.