Exclusief voor abonnees 2.961 baby’s geboren in Leiestreek in 2019, alleen in AZ Delta Menen stijgt het geboortecijfer Joyce Mesdag

03 januari 2020

11u47 0 Kortrijk In 2019 werden in de drie ziekenhuizen in de Leiestreek 2.961 baby’s geboren. Dat zijn er iets minder dan in 2018, toen 3.022 kindjes het levenslicht zagen. Ondanks die daling blijft het geboortecijfer in Menen stijgen, van 451 naar 529, en daar is Kortrijk het grootste slachtoffer van, met een daling van 1.844 naar 1.715.

In Waregem blijft het geboortecijfer min of meer op peil. Met 717 baby’s in 2019 tegenover 727 baby’s in 2018 houdt de materniteit het bij een daling van 1,38 procent, een daling die vergelijkbaar is met de daling van het geboortecijfer in de regio. 3.022 kindjes in 2018 en 2.961 in 2019 staat voor een daling van 2,01 procent.

