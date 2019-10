2,8 miljoen euro naar nieuw stadsfestival Paradise: “Handels- en horecazaken in Kortrijk genieten mee” Peter Lanssens

09 oktober 2019

14u45 0 Kortrijk Herinnert u zich Play nog? Het stadsfestival met beeldende kunst als speeltuig lokte vorig jaar in net geen vijf maanden tijd 175.000 bezoekers. Een schot in de roos. De stad Kortrijk en partners pompen nu 2,8 miljoen euro in opvolger Paradise, met edities in 2021 en 2024. Een stevig bedrag. Het stadsbestuur vindt het elke eurocent waard en niet enkel naar uitstraling voor Kortrijk toe. “De ‘return on investment’ zal groot zijn”, zegt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA). “Zo bracht elke euro, die we in Play investeerden, telkens goed 5 euro in return op, zoals voor handels- en horecazaken.”

Stadsfestival Play had enkele heel populaire locaties, vooral bij gezinnen met kinderen. Zoals de Broeltoren aan de Dam, waar je uit een raam op een luchtkussen kon springen. En het gigantische bed op de Grote Markt, waar je heerlijk op kon springen. Play kostte 1.253.529 euro. Deze keer gaat er liefst 2,8 miljoen euro naar een nieuw stadsfestival: de triënnale Paradise in 2021 en 2024. 2,8 miljoen euro is volgens het stadsbestuur niét overdreven.

Besteding van ruim 6,6 miljoen euro

“Want soortgelijke stadsfestivals kosten vaak nog meer”, stelt schepen Axel Ronse. “Zo kostte de laatste editie van de Triënnale Brugge tussen 4 en 5 miljoen euro. Er is ook de ‘return on investment’. We lieten dat voor Play al onderzoeken door het onafhankelijke bureau Ideaconsult. Bezoekers van Play, die er vaak een daguitstap van maakten, besteedden elk gemiddeld 37,98 euro in Kortrijk. Dat komt voor 175.000 bezoekers neer op een totale besteding van 6.646.500 euro. Met andere woorden: elke euro die we in Play investeerden, leverde 5,3 euro aan directe return op, zoals voor handels- en horecazaken in de stad. Dat is een heel mooi resultaat.”

Bezoekers van Play, die er vaak een daguitstap van maakten, besteedden elk gemiddeld 37,98 euro in Kortrijk. Dat komt voor 175.000 bezoekers neer op een totale besteding van 6.646.500 euro. Met andere woorden: elke euro die we in Play investeerden, leverde 5,3 euro aan directe return op. Schepen van Cultuur Axel Ronse

Laagdrempelig en interactief

De verwachtingen zijn hooggespannen, want stadsfestival Play viel erg in de smaak. Ook mensen die normaal niets met cultuur te maken hebben, genoten mee. Opvolger Paradise gaat eveneens voor een eigentijds stadsparcours met internationaal beeldende kunst, met een eerste editie van 19 juni 2021 tot en met 17 oktober 2021. Centrale thema’s zijn droombeelden, verbeelding en verwondering. Zal alvast zeker een rol spelen: het boek Utopia van de Engelse humanist Thomas More. Waarin hij een ideale staat beschrijft. Het festival van internationale klasse Paradise gaat in dat kader op zoek naar de perfecte stad en de ideale samenleving. Ook baanbrekend filosoof Jean-Jacques Rousseau zal een rol spelen. “Maar het wordt vooral laagdrempelig, net zoals Play”, beloven curatoren Patrick Ronse en Hilde Teerlinck. “En er zal veel aandacht zijn voor een interactief luik. Dromen we niet allemaal van een betere wereld, een beter klimaat en een mooiere natuur? Daar speelt Paradise zeker op in.”

Spannend en kindvriendelijk

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) gelooft er in, maar heeft tegelijk wat schrik: “Omdat het moeilijk zal worden om beter te doen dan Play. Ik vraag aan de curatoren om het spannend en kindvriendelijk te houden. Iets onder water doen of iets met vliegen zou fantastisch kunnen zijn. En ruimere openingsuren mag ook wel”, aldus Vincent Van Quickenborne. “We doen wat haalbaar is, het moet ook veilig blijven”, reageren de curatoren.

Het zal moeilijk worden om beter te doen dan Play. Ik vraag aan de curatoren om het spannend en kindvriendelijk te houden. Iets onder water doen of iets met vliegen zou fantastisch kunnen zijn. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Groeningeabdij

De eerste editie van Paradise mikt op zo’n 100.000 bezoekers. Minder dan Play, maar Paradise loopt dan ook enkele weken minder lang dan Play. Het stadsparcours met hoogstaande kunstwerken zal onder meer De Paardenstallen, Broelkaai 6, Academie, Groeningeabdij en stadsschouwburg en diverse buitenlocaties omvatten. Paradise staat nog in de kinderschoenen en moet nu verder uitgewerkt worden. Zo zijn er nu nog geen deelnemende kunstenaars en privé-verzamelaars, want die hebben de curatoren ook nodig, bekend.