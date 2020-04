19-jarige Kortrijkzaan vraagt in petitie heropbouw van derde Broeltoren: “Mooi voorstel, maar onhaalbaar” Peter Lanssens

28 april 2020

20u50 21 Kortrijk Kortrijkzaan Jean-Philippe Vrijghem (19) vraagt in een online petitie om de Trompetterstoren, in de volksmond de derde Broeltoren, herop te bouwen. Er werden eerder al restanten van de toren op de werf van residentie Broelhotel gevonden, op de hoek van de Broel- en Damkaai. “Het klinkt in theorie allemaal mooi en vanzelfsprekend. Maar in de praktijk is een heropbouw helaas onhaalbaar”, zegt archeologe Michelle Arnouts van archeologiebedrijf Monument Vandekerckhove.

De belangrijke archeologische vondst kwam in juni 2019 tijdens graafwerken aan het licht, op de werf van de nieuwe residentie Broelhotel. Het gaat over een deel van de oude stadsomwalling van Kortrijk en restanten van de Trompetterstoren, die in de periode van 1451 tot 1454 werd gebouwd. De wachttoren werd in de volksmond de derde Broeltoren genoemd. “Er was hoop dat deze topvondst op de een of andere manier bewaard zou kunnen blijven”, zegt Jean-Philippe Vrijghem (19). “Veel Kortrijkzanen zijn dan ook onthutst om te zien dat de site nu bijna is platgewalst. En dat terwijl de Broeltorens deel uitmaken van het toeristische erfgoed en het imago van Kortrijk. Het zou jammer zijn indien de derde Broeltoren definitief verdwijnt. Bouw de Trompetterstoren terug op. Het zou een verrijking voor de erfgoedcultuur in Kortrijk zijn”, zegt Jean-Philippe Vrijghem. Die maandag een online petitie startte. Nog geen twee dagen later staan daar al bijna 200 handtekeningen op.

Nieuwe publicatie

Het voorstel van Jean-Philippe Vrijghem krijgt steun van de vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. “Die jongeman heeft helemaal gelijk, het gaat over een zeer belangrijke vondst”, zegt voorzitter Filippe De Potter. “Er zal tegen begin 2021 een nieuwe publicatie over de Trompetterstoren voorgesteld worden, van de hand van archeoloog Philippe Despriet. Maar het zou nog beter zijn als er op zijn minst iets van de toren bewaard blijft ook. In plaats van alle restanten nu zomaar te zien verdwijnen. Dat is echt zonde”, aldus Filippe De Potter.

3D-beelden

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) verwijst door naar Michelle Arnouts. De archeologe gaf begin dit jaar nog aan een kleine 300 geïnteresseerden tekst en uitleg over de vondst, op de werf voor de nieuwe residentie Broelhotel. “Eerst en vooral: ik vind het tof dat er zoveel interesse in de Trompetterstoren is”, vertelt Michelle Arnouts. “De toren gaat niet helemaal verloren. Zo hebben we bijvoorbeeld 3D-beelden gemaakt van het blootgelegde deel van de fundering van de toren. Je kan op basis van die 3D-beelden bijvoorbeeld wellicht een mooi schaalmodel maken. Ook een (tijdelijke) tentoonstelling is altijd mogelijk. Opties genoeg dus. Maar de blootgelegde restanten nu nog integreren in het bouwproject van de nieuwe residentie is onhaalbaar. Laat staan dat je de hele toren heropbouwt. Dat is onmogelijk.”

Wie de petitie wil tekenen in een poging om het bewaren van (iets van) de Trompetterstoren in welke vorm dan ook af te dwingen: klik hier.