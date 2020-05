19-jarige jongeman voor rechter na spuwen naar agenten Alexander Haezebrouck

18 mei 2020

19u08 0 Kortrijk Een 19-jarige jongeman uit Rekkem moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij tijdens de lockdown heeft gespuwd in de richting van agenten. Die agenten troffen de jongeman uit Rekkem aan in Kortrijk, en dat toen enkel essentiële verplaatsingen waren toegestaan.

Twee agenten van de politiezone Vlas troffen de 19-jarige jongeman uit Rekkem aan op 6 april in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. “Omdat de jongeman van Rekkem is, vroegen de agenten wat hij zo ver van zijn woning kwam doen”, zei de advocaat van de agenten. “Hij antwoordde dat hij op bezoek kwam bij zijn oma, maar die woont daar helemaal niet. Hij stelde zich verbaal enorm agressief op en spuwde zelfs op een bepaald moment in de richting van de agenten. Iets wat normaal al erg vies is, maar tijdens deze coronacrisis nog eens gevaarlijk ook.” De jongeman werd daarvoor en nadien ook nog een paar keer gezien in de Zwevegemsestraat in Kortrijk met enkele vrienden. “Eén keer deelden ze zelfs een blikje frisdrank met elkaar”, zei het openbaar ministerie. “De jongeman is gekend bij de politiediensten. Telkens als ze hem aanspreken op zijn onverantwoord gedrag lacht hij de politie uit. Het getuigt van een absoluut gebrek aan respect.” De jonge Rekkemnaar moest zich ook verantwoorden omdat hij op 31 augustus vorig jaar aan het spoorlopen was in het station van Kortrijk. Ook daar weigerde de jongeman elke medewerking. Twee agenten raakten toen gewond aan hun elleboog, knie en duim. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van vier maanden. De rekkemnaar was zelf niet aanwezig op de rechtbank. Vonnis op 22 juni.