180 km/u op snelweg: 9de snelheidsovertreding voor vertegenwoordigster LSI

30 januari 2020

14u54

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 34-jarige handelsvertegenwoordigster heeft van de Kortrijkse politierechter een boete van 600 euro en een rijverbod van 15 dagen gekregen.

Op 19 juni 2019 kon E.D. op de E17 in Aalbeke (Kortrijk) aan 180 kilometer per uur geflitst worden. Voor de vrouw was het de negende keer dat ze voor een snelheidsovertreding voor de politierechter moest verschijnen.