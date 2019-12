18-jarige jongeman slaat moeder omdat hij geen geld krijgt om cannabis te kopen AHK

17u03 8 Kortrijk Een 18-jarige jongeman uit Kortrijk moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij verschillende keren zijn moeder, zusje en broertje sloeg. “Eén keer gebeurde dat omdat hij geen geld kreeg om cannabis mee te kopen”, zei de openbare aanklager.

De jongeman die dit jaar meerderjarig is geworden sloeg zijn familieleden verschillende keren het afgelopen jaar. “Hij greep daarbij ook zijn moeder naar de keel, veegde zijn snot af aan het gezicht van zijn zusje en beet hen ook”, zei de openbare aanklager. Op 11 april belde zijn zusje de hulpdiensten omdat ze opnieuw slaag kreeg van haar broer. “Ik heb hen inderdaad geslagen maar ik heb de keel van mijn moeder niet dichtgeknepen”, zei de jongeman tegen de rechter. Nochtans werden verwondingen vastgesteld rond haar hals. “Dat kwam door een kast die ik had omgeduwd”, zei hij. De jongeman is niet aan zijn proefstuk toe. Hij kreeg al ontelbare vermaningen door de jeugdrechter en verschijnt nu voor het eerst voor dergelijke feiten voor de rechter in eerste aanleg. Hij riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 23 december.