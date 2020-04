170 stadsmedewerkers versterken vrijwillig andere diensten: “Mondmaskers naaien, kinderopvang verzorgen, recyclageparken ontsmetten…” Peter Lanssens

22 april 2020

08u21 0 Kortrijk Een deel van het personeel van de stad Kortrijk heeft door de coronacrisis minder of geen werk. Die medewerkers zijn nu niet massaal aan het niksen. Wel integendeel: er springen er 170 in andere stadsdiensten bij waar het wel druk is. “Ze helpen elkaar”, zegt schepen van Personeel Kelly Detavernier (N-VA).



Sommige diensten hebben minder te doen, anderen krijgen er in coronatijden een pak werk bij. Medewerkers bieden zich na een oproep van de HR-dienst van de stad Kortrijk aan om vrijwillig in een andere dienst bij te springen. Het werk omvat onder meer het naaien van mondmaskers, kinderopvang verzorgen, maaltijden aan huis brengen en helpen in triagecentrum De Zonnewijzer. Verder helpen medewerkers van de groendienst nu recyclageparken ontsmetten, springen schoonmaaksters in de keuken van De Nieuwe Lente (verdeelpunt van voedsel) in Heule bij en nemen wijkteams eenzaamheidstelefoontjes en drempelbezoeken bij 70-plussers voor hun rekening. “Onze HR-dienst is in coronatijden eerder een interimbureau. We matchen collega’s, die tijdelijk zonder werk vallen, met nieuw projecten waar helpende handen nodig zijn”, zegt HR-manager Nele Hofman. “Het aantal collega’s dat zich elders of anders inzet, stijgt elke dag. We overleggen met onze Interne Dienst voor Preventie en Bescherming om alle medewerkers het juiste beschermingsmateriaal en de nodige zorg te geven.”

Zieke mensen helpen

De stadsmedewerkers doen het heel graag eens anders, zo blijkt uit enkele getuigenissen. Zo werkt Dorette Hostyn van het Team Protocol nu tijdelijk in triagecentrum De Zonnewijzer. “Wat mentaal niet te onderschatten is, want je probeert die zieke mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar ik vind dat iedereen zijn steentje moet bijdragen”, vertelt ze. Er zijn ook medewerkers die zich buiten hun dagtaak vrijwillig inzetten. Zo droeg gemeenschapswacht Philippe Rollez op vrijdag 10 april voor zijn namiddagshift samen met zijn vrouw Karolien enkele uren paaspakketten voor kwetsbare kinderen rond.

Paasvakantie

“We hielpen graag mee. We kregen enkel positieve reacties. De mensen waarderen zo’n acties”, zegt Philippe. Nog een laatste voorbeeld: Suzy Boudrez en Zoë Trappeniers vingen afgelopen paasvakantie kinderen uit de lagere school, van wie de ouders in de zorg werken, in OC Molenheem in Heule-Watermolen op. “We hebben ons enorm geamuseerd. Zo knutselden we, speelden we muziek en bakten we wafels met de kinderen. Via speeldomein De Warande hadden we allerlei materiaal tot onze beschikking. De kinderen hebben zich geen moment verveeld.”