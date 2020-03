17 procent rijdt te snel tijdens coronamaatregelen Alexander Haezebrouck

31 maart 2020

14u47 0 Kortrijk Maar liefst 17 procent van de gecontroleerde bestuurders maandagavond te snel. De politie was eerst van plan om geen snelheidscontroles meer uit te voeren, maar toen bleek dat enkele bestuurders daarna gingen vlammen met hun auto, werden de controles toch weer uitgevoerd.

Vooral in de Brugsesteenweg in Kuurne werd maandagavond stevig doorgereden. Maar liefst 51 van de 125 gecontroleerde bestuurders reed te snel, dat is 40 procent. De politie controleerde ook in de Gentsesteenweg in Kortrijk, de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en langs de Rijksweg in Lendelede. In Lendelede reed 21 procent te snel waar je 70 kilometer per uur mag. Eén persoon scheurde aan 123 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Ook in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke waar je 50 kilometer per uur mag, reed ruim 20 procent te snel, daar werd een topsnelheid van 80 kilometer per uur gereden. Langs de Gentsesteenweg in Kortrijk hielden de bestuurders zich meer aan de snelheid. Daar reden 19 bestuurders van de 382 gecontroleerde bestuurders te snel, dat is zo’n 5 procent. De politie benadrukt dat ze ook tijdens deze coronamaatregelen gerichte snelheidscontroles zullen blijven uitvoeren.