17-jarige aan ruim 100 km/u met bromfiets door rode licht LSI

20 juni 2019

12u51

Een 17-jarige jongeman uit Kortrijk reed op 31 augustus 2018 tijdens een achtervolging aan meer dan 100 km/u door een rood licht. Dat bleek donderdag op de politierechtbank.

De politie wou Jelle K. en zijn bromfiets langs de Aalbeeksesteenweg controleren maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. K. reed aan hoge snelheid weg. Een motorrijder van de politiezone Vlas zette de achtervolging in en haalde snelheden van meer dan 100 km/u. Signalen om te stoppen negeerde de jongeman. Op het kruispunt met de Bethunelaan zag de agent hoe de jongeman het rode verkeerslicht negeerde. Uiteindelijk kon K. toch staande gehouden worden. Op de testrollen haalde zijn bromfiets 99 km/u, de maximumsnelheid die de rollen konden meten. De opgefokte bromfiets was daardoor niet correct ingeschreven of verzekerd en K. had niet het juiste rijbewijs om de bromfiets, die eigenlijk door de snelheid een motorfiets was, te besturen. De jongeman vroeg de politierechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Een rapport moet tegen 24 oktober duidelijk maken of dat haalbaar is. De openbare aanklager vroeg de politierechter de opgefokte bromfiets verbeurd te verklaren.