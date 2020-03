17 bellemannen en -vrouwen brengen laatste eerbetoon aan in brand overleden collega Peter Caesens Peter Lanssens

09 maart 2020

17 bellemannen en -vrouwen uit alle hoeken van Vlaanderen brengen op woensdag 11 maart een laatste eerbetoon op de uitvaart van Peter Caesens (57). De Kortrijkse belleman en bibliotheekmedewerker kwam tijdens de nacht van zondag 1 op maandag 2 maart om het leven in een hevige brand bij hem thuis, nabij het Volksplein.

De 17 bellemannen en -vrouwen zullen woensdag meteen na de uitvaartdienst in een passend kostuum een erehaag vormen in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk. “We zullen ook onze bellen laten rinkelen, om ons respect voor Peter Caesens te betuigen”, zegt Jan Dierckx, pr-penningmeester van de Gilde van de Bellemannen en samen met Evy Auwerx belleman en -vrouw van Hasselt. De volgende bellemannen en -vrouwen komen ook: Bjorn Hageman, Ben Philips en Nathalie Mercier van Lokeren, Miel Walraeven van Lennik, Nick Hollevoet van Deinze, Pieter Pools en Martine Neckebroeck van Geraardsbergen, Joris Goens en Monica Rys van Veurne, Kurt De Smet en Karoline Decordier van Oudenaarde, Jempi Trippaers van Genk, Donald Debel van Ardooie, Jean-Pierre Van de Perre van Gent en Gilbert Demaringo van de Orde Belleman Gent. De uitvaartdienst van Peter Caesens start komende woensdag om 9.30 uur, in crematorium Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan.

De brand deed stof opwaaien. De vakbond hekelde kort nadien de beperkte nachtelijke bezetting bij de brandweer. Er moest verder nageblust worden in de panden, die vol boeken en publicaties lagen.