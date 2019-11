154 leerlingen slapen in Guldensporencollege Plein: “Opbrengst naar voedsel voor armen” Peter Lanssens

08 november 2019

17u22 0 Kortrijk 154 leerlingen van de eerste graad slapen straks in de nacht van vrijdag op zaterdag in Guldensporencollege Plein in Kortrijk. Deelnemen aan Night@School kost 30 euro per persoon. De opbrengst van minstens 4.620 euro gaat naar De Vaart. Die Kortrijkse vereniging ondersteunt jaarlijks ruim 600 gezinnen door voedsel te verdelen. De leerlingen willen zo iets doen tegen de armoede in hun eigen stad, naar aanleiding van De Warmste Week op Studio Brussel ook.

Ze betalen geen 30 euro per persoon enkel om in hun school te overnachten. Want er zijn de hele avond door eerst heel wat activiteiten zoals lasershooten in de verlaten gangen, een griezelspel in de kelders van de school, een levende stratego in de tuin en een kampvuur. De historische kapel van het Guldensporencollege Plein wordt als slaapzaal ingericht. Night@School sluit zaterdagochtend met een ontbijt af. “30 euro is een flink bedrag”, zegt Elien Verschuere, een van de organiserende leerkrachten. “Maar ouders, grootouders, buren enzomeer sponsorden het inschrijvingsgeld deels. En leerlingen zamelden geld in door bijvoorbeeld wafels en cupcakes te verkopen. Wie nog meer wil schenken, kan tijdens Night@School ook een gift doen in een collectebus.”