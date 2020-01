150-jarig Conservatorium stelt feestjaar voor: “Galaconcert, wereldtopper Julien Libeer komt, expo en podiumkunstenmarathon” Peter Lanssens

30 januari 2020

16u03 0 Kortrijk Het Kortrijkse Conservatorium is 150 jaar. Het feestjaar wordt op zaterdag 15 februari met een galaconcert geopend, in de stadsschouwburg. De ticketverkoop voor het concert is al gestart. Een overzicht van het programma.

11 oktober 1870. Die dag besloot de toenmalige gemeenteraad om met steun van de provincie een muziekschool op te richten, met Ferdinand van Eeckhout als directeur. Het lessenaanbod breidde snel uit. De school kreeg in 1940 de naam Conservatorium. De Begijnhofstraat werd begin jaren ’70 ingeruild voor de huidige locatie op het Conservatoriumplein. Er zijn nu 1.995 leerlingen. Er wordt naast Kortrijk lesgegeven in Aalbeke, Bellegem, Marke, Bissegem, Heule, Gullegem en Avelgem. “Ik ben overtuigd dat we volgend schooljaar de kaap van 2.000 leerlingen halen”, zegt N-VA-schepen van Onderwijs Kelly Detavernier.

Optredens uit alle domeinen

Het feestjaar start op zaterdag 15 februari met de galavoorstelling 150 jaar Conservatorium in de stadsschouwburg. Het wordt een avond doorspekt met herinneringen en optredens uit alle domeinen. Zo zingen De Opmaatjes, dat zijn de jongste muziekleerlingen, de avond op gang. Treden ook op: oud-leerlingen zoals acteur Stefaan Degand en oud-directeur Marc Matthys met zijn jazztrio. Chemisch Circus brengt tussendoor filmpjes met getuigenissen van (oud-)leerlingen en (oud-)leerkrachten. De dag nadien treedt Julien Libeer in de Concertstudio op. Hij is één van de meest succesvolle oud-leerlingen. De West-Vlaamse wereldtopper trad al op in Parijs, Londen, Madrid, Barcelona, Salzburg en Amsterdam en toerde uitgebreid door Japan, Libanon en de VS.

Tentoonstelling

Van 16 mei tot 16 september wordt in de benedenhal van Muziekcentrum Track 150 jaar Conservatorium in beeld gebracht, met videoportretten van Chemisch Circus. De focus ligt op de belangrijkste scharniermomenten, de groei van het aanbod, bekende leerlingen en opvallende cijfers. De expo werpt ook een blik op de toekomst. Leerlingen van de afdeling Woord openen de tentoonstelling op 16 mei, met boeiende anekdotes. Het feestjaar wordt op 21 en 22 november afgesloten met een tweedaagse podiumkunstenmarathon in de evenementenhal Depart op het Mandelaplein. Meer info: www.kortrijk.be/conservatorium.