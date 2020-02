15 maanden effectief voor dief met wasmand vol koperen kabels op zijn stuur VHS

13 februari 2020

11u40 0

Het strafregister van Kortrijkzaan Dirk P. is weer wat uitgebreid. Zijn twaalfde veroordeling voor diefstallen leverde hem bij verstek 15 maanden effectief op en een boete van 800 euro. Of de straf de onverbeterlijke dief tot andere inzichten zal brengen, is nog maar de vraag.

Dirk P. werd bijna een jaar geleden ’s nachts staande gehouden door de politie, omdat hij reed zonder fietsverlichting. De inspecteurs stelden zich echter ook vragen bij de wasmand die P. op zijn stuur had staan. Daarin lag namelijk een voorraad koperen kabels waarvan P. beweerde dat hij ze gevonden had aan het containerpark. De agenten geloofden daar geen snars van, ook al omdat P. gekend staat voor tal van criminele feiten, waaronder diefstallen.

Wéér negen diefstallen

De Kortrijkzaan stond nu terecht voor negen verschillende feiten van diefstallen. Zo pikte hij in totaal vier gewone fietsen. Op één daarvan reed hij toen de politie hem ’s nachts betrapte met zijn wasmand vol koperen kabels. Uit een tuinhuis stal hij een werkkoffer. Vingersporen in het tuinhuis leidden naar hem. Op camerabeelden in Dreamland in Kuurne was dan weer te zien hoe P. een hoofdtelefoon en een speaker achterover sloeg. Een andere keer ging hij er vandoor met een elektrische damesfiets. Die werd later evenwel teruggevonden. P. maakte zich ook schuldig aan drie diefstallen op het containerpark aan de Maandagweg in Kortrijk.