15 maanden cel voor reeks diefstallen in handelszaken Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

12u53 4 Kortrijk Een 35-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden voor verschillende diefstallen in Kortrijk en Harelbeke. De man werd in veel gevallen gezien op de camerabeelden. Zo ook op 31 november vorig jaar toen hij inbrak in Tiny’s Hobby in Kortrijk waar hij aan de haal ging met een laptop.

De man pleegde tussen november vorig jaar en maart dit jaar een zevental inbraken en diefstallen in de streek. Zo zag de zaakvoerder van Drink Market Ghekiere in de Ten Akkerdreef in Kortrijk op 12 november vorig jaar hoe de dief plots achter de kassa stond en al enkele briefjes in zijn handen had. Toen hij doorhad dat de zaakvoerder hem had bezig gezien, vluchtte hij weg. In Harelbeke brak hij ook ’s nachts binnen in een frituur door een steen door het raam te gooien. Bij het naar binnen klimmen, verwondde de man zich ook. Verwondingen die de politie nadien kon zien op het lichaam van dader Steven V. Verder ging hij nog aan de haal met een bak Jupiler, geld en een portefeuille. Dat laatste nam hij doodleuk uit de handtas van een dame toen ze aan het winkelen was. Naast de celstraf moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. Aan de slachtoffers moet hij 1.445 euro schadevergoeding betalen.