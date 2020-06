15 maanden cel voor drugshandel ondanks eerdere veroordeling LSI

23 juni 2020

13u09

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman uit Kortrijk is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 1.600 euro voor drugshandel. Een eerdere veroordeling in september 2018 bracht hem niet op andere gedachten. Een 22-jarige kompaan kreeg een werkstraf van 100 uren en 800 euro boete.

De politie trok naar een appartement in de Gullegemsestraat in Kortrijk na een melding van overlast. In het appartement vonden de agenten cannabis en cocaïne en notities over verkoop. Het onderzoek maakte duidelijk dat Ryan B. wekelijks 100 gram cannabis en 50 gram cocaïne door de handen liet gaan. Hij kreeg daarbij hulp van huisgenoot Anthony V. “Hij heeft me gebruikt voor allerlei taakjes. Af en toe kreeg ik wat drugs in ruil”, bekende die. De rechter verklaarde een opbrengst van 15.000 euro verbeurd. Ryan B. daagde niet op voor zijn proces.