15 extra Blue Bike-deelfietsen aan station Peter Lanssens

03 december 2019

17u27 0 Kortrijk Deelfietsensysteem Blue Bike brengt in samenwerking met de vzw Mobiel vijftien extra fietsen naar het station, wat het totaal aantal fietsen er op 64 brengt.

Er werden 8.615 ritten met de blauwe stadsfietsen gemaakt in 2018. Tot 25 november van dit jaar stond de teller al op 8.738 ritten in Kortrijk. Het gebruik van de Blue Bike-deelfietsen blijft dus in de lift zitten. “Door de uitbreiding, wordt het gebruik van Blue Bike in Kortrijk verder ondersteund en gestimuleerd”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Naast Blue Bike biedt Kortrijk ook nog Mobit aan. Ook het gebruik van die deelfietsen, in het groen, zit in de lift. “We blijven inzetten op het aantrekken van kwalitatieve deelfietssystemen. We publiceren eerstdaags een bestek om dergelijke systemen op structurele basis te kunnen aanbieden”, aldus Weydts.