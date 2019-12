141 km/u op R8: Acht dagen rijverbod en 600 euro boete AHK

03 december 2019

Een snelheidsduivel is veroordeeld op de politierechtbank omdat hij op de R8 aan een veel te hoge snelheid geflitst werd. “Gecorrigeerd reed hij aan 141 kilometer per uur voorbij de flitscamera”, zei de openbare aanklager. Op de R8 in Kortrijk is de toegelaten snelheid ondertussen al een tijdje 90 kilometer per uur. “De man is vrachtwagenchauffeur van beroep en werd geflitst met zijn personenwagen”, pleitte de advocaat van de man die vroeg om hem geen rijverbod op te leggen voor het rijbewijs C. Daar ging de rechter op in. De man is veroordeeld tot een geldboete van 600 euro en een rijverbod van acht dagen voor zijn rijbewijs B.