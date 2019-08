134 motards vormen erehaag voor overleden zaakvoerder van Kortrijkse Autorijschool Peter Lanssens

31 augustus 2019

10u33 24 Kortrijk Kippenvel op de Grote Markt in Kortrijk zaterdagmiddag. Waar 134 motards een indrukwekkende erehaag vormden voor Paul Bultinck (63). De zaakvoerder van de Kortrijkse Autorijschool en oud bestuurslid van het motortreffen Vlastreffen is niet meer. Paul Bultinck overleed op maandag 26 augustus in het UZ in Gent, omringd door zijn geliefden.De man was erg geliefd.

De bikers lieten hun motoren brullen, toen de rouwwagen over de Grote Markt reed, na de uitvaartdienst in een volle Sint-Maartenskerk. De bikers reden nadien in colonne achter de rouwwagen. Om Paul op vraag van familie en vrienden zo naar zijn laatste rustplaats te begeleiden op de begraafplaats Sint-Jan in de Meensesteenweg. Paul Bultinck was gehuwd met Lia Voet. Paul Bultinck was verder stichter van B.R.S., medestichter van Transport Academy en Edulogia, gewezen bestuurslid van Federdrive en jurylid van de examencommissie MOW.