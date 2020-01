130 jaar oud volkscafé is over te nemen in Kortrijk: “Ik ga het zo missen” Peter Lanssens

08 januari 2020

12u33 0 Kortrijk Volkscafé St.Georges, vroeger bekend als ’t Hof van Braband, staat over te nemen in Kortrijk. De bruine kroeg bevindt zich sinds 1890 op de hoek van de Voorstraat en de Sint-Jansstraat, pal in het huidige winkelwandelgebied. “Ik ga het zo missen. Maar ik heb echt nood aan een nieuwe uitdaging en ik wil meer tijd voor mijn gezin”, zegt uitbater Johan Verniest (53) uit Heule.

Dat Johan Verniest op zoek gaat naar een overnemer voor café St.Georges, eigendom van brouwerij Haacht, is voor veel Kortrijkzanen verrassend nieuws. “De leuke babbels, de gezellige sfeer, de grapjes, ik ga het allemaal missen”, vertelt Johan Verniest. Hij nam het café achttien jaar geleden over van zijn zus Chantal Verniest. Zij is de huidige zaakvoerster van feelgood-winkel OES in de Korte Steenstraat. “Ik heb altijd zelfstandig willen zijn en deed het heel graag”, vertelt Johan verder. “Maar het moet tegenwoordig toch allemaal zo snel gaan. Sommige mensen zitten nog niet eens deftig neer of ze willen al hun drankje. Ik heb het daar steeds moeilijker mee.”

De mensen komen graag omdat er hier zelfs meer passage is dan op de Grote Markt. Hier zie je tenminste wél vaak mooie vrouwen passeren (lacht). Uitbater Johan Verniest

Geen ruziemakers

St.Georges krijgt door de unieke centrale ligging een internationaal publiek van toeristen over de vloer. “Van Duitsers, Engelsen, Fransen tot Zuid-Afrikanen, ze springen allemaal binnen”, vertelt Johan. “We hebben hier ook een sterk vast cliënteel, van alle rangen en standen. Een iets ouder publiek, maar mensen met verstand en geen ruziemakers. St.Georges is een van de laatste bruine kroegen in het winkelwandelgebied. Er kunnen maximum 26 mensen binnen zitten, terwijl we ook een terras met 60 plaatsen hebben. De mensen komen graag omdat er hier zelfs meer passage is dan op de Grote Markt. Het café zit in een hoekpand met zicht op de Sint-Jansstraat, Steenpoort, Grote Kring en Voorstraat. Hier zie je tenminste wél vaak mooie vrouwen passeren (lacht).”

Boven café wonen

“Iemand met verstand van horeca kan de uitbating van St.Georges echt niet verpesten, met zo’n topligging. Dat de twee bovenverdiepingen als flat ingericht zijn, is nog een bijkomende troef”, gaat Johan Verniest verder. “De flat heeft drie slaapkamers, een badkamer en een woonkamer. Wie als uitbater slim wil zijn, komt hier ook in de flat wonen, zeker om te starten. Want de huurprijs voor het gebouw omvat én het café én de bovenliggende flat. Ik heb hier zelf drie jaar gewoond, tot mijn gezin uitbreidde. Een overnemer mag doen wat hij wil natuurlijk, ik ga mij niet moeien, maar ik zou het café niet veranderen. Maak er geen moderne loungebar van. Dat zal het huidige cliënteel afschrikken. Zo kost een pils van Primus hier nu 2,30 euro. Dat is een zeer treffelijke prijs.”

Er is sinds enkele jaren weer veel beweging in de stad. Ik heb de indruk dat er meer en meer bezoekers naar Kortrijk komen. Het gaat zeker niet achteruit. Uitbater Johan Verniest

Prijs onderhandelbaar

Voor alle duidelijkheid: de zaken gaan niét slecht in St.Georges. “Er is sinds enkele jaren weer veel beweging in de stad”, vindt Johan Verniest. “Ik heb de indruk dat er meer en meer bezoekers naar Kortrijk komen. Het huidige stadsbestuur doet er alles aan om Kortrijk vooruit te helpen. Het gaat zeker niet achteruit. Ah, de klanten willen natuurlijk niet dat ik vertrek. Maar ik heb echt nood aan een nieuwe uitdaging. En ik wil meer tijd voor mijn gezin. Want ik werk nu zes dagen op zeven telkens van 9.30 tot 19 uur en soms ook op zondagen, als er iets te doen is zoals de Sinksenfeesten. Let op: dat St.Georges een dagcafé is, is wel een luxe. Want dan ben je ’s avonds altijd vrij natuurlijk. Je moet er geen nachtkroeg van maken. De locatie hier dient daar niet voor. Wie interesse heeft om over te nemen: spring binnen. De prijs is onderhandelbaar. En om de mensen niet ongerust te maken: ik doe wel sowieso door met St.Georges tot ik een overnemer heb gevonden”, aldus Johan Verniest, die gehuwd is met Sylvie Kesteloot (37). Het koppel heeft twee dochters: Imani (13) en Sienna (8). Johan heeft met Kirsten (28) ook een dochter uit een vorige relatie. “Ze is zwanger, ik word opa”, besluit hij glimlachend.