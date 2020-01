13 miljoen euro naar nieuwe sportinfrastructuur in Kortrijk: “We schakelen versnelling hoger” Omvormen sportcentrum Wembley naar open recreatiedomein is grootste slokop Peter Lanssens

14 januari 2020

15u31 0 Kortrijk De stad Kortrijk pompt 13.050.000 euro in nieuwe sportinfrastuur, tot eind 2024. Het omvormen van sportcentrum Wembley naar een open recreatiedomein kost het meest. Verder voorzien: het vernieuwen van sportcampus Lange Munte, kunstgrasvelden voor alle voetbalclubs, de komst van vechtsporthal Mimosa en de renovatie van sporthal 3 Hofsteden. “We investeren drie keer meer in sport als in de vorige legislatuur”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche.

Het investeringspakket kreeg maandag groen licht in het schepencollege. “We zijn als stad fier op onze 133 sportverenigingen. Ze verdienen uitstekende faciliteiten”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We schakelen een versnelling hoger door onze sportaccommodatie de komende jaren een echte facelift te geven.” We presenteren een overzicht van de projecten.

Extra voetbalveld

Er gaat 5,25 miljoen euro naar het omvormen van sportcentrum Wembley tot open recreatiedomein in de Moorseelsestraat. Zo komt er dwars door de site een brede fietscorridor om Wembley met Bissegem te verbinden. De atletiekpiste krijgt een renovatie en uitbreiding naar 8 banen. Er komt ook een nieuwbouw. Om de werking van de atletiekclub te versterken en plaats te bieden aan een andere recreatiesport zoals mogelijk petanque. Op gronden ten noorden van de Leynvaalsstraat zijn een extra voetbalveld en parking voorzien. Zodat nabij gelegen voetbalclubs zoals NS Heule, DV Kortrijk en liefhebbersvoetbalclubs een oefenaccommodatie krijgen. Tot slot krijgt de huidige sporthal op Wembley een upgrade. Om de werking van de lokale turnclub KTVK te ondersteunen.

Vijf kunstgrasvelden

In navolging van KFC Marke krijgen alle overige provinciale voetbalclubs een kunstgrasveld. Zodat elke club in bijna alle weersomstandigheden kwalitatief kan trainen en thuiswedstrijden kan spelen. Kostprijs: 3,25 miljoen euro. In 2020 staan Aalbeke en Heule op de planning, in 2021 zijn Bellegem en Bissegem aan de beurt en in 2022 staat SV Kortrijk met rood aangestipt. “We sparen zo ook de overige natuurgrasvelden. Zodat ook die beter bespeelbaar zijn”, zegt schepen Vandendriessche. “En clubs minder moeten uitwijken naar andere trainingsaccommodaties zoals sportcampus Lange Munte en sportcentra Wembley en Weimeersen. Spelers moeten zo ook minder grote verplaatsingen afleggen.”

Weg met bouwvallige kleedkamercontainers

De stad maakt 3 miljoen euro voor de sportcampus Lange Munte op Hoog Kortrijk vrij. Waar de huidige bouwvallige kleedkamercontainers verdwijnen. Er komt een nieuw gebouw met kleedkamers, kleedkamers voor scheidsrechters, bergingen en sanitair. Het design van het gebouw sluit aan bij de huidige accommodatie. Om topsportevenementen nog vlotter te laten verlopen, wordt de buitenaanleg vernieuwd met bijvoorbeeld een locatie voor leveringen en een staanplaats voor captatiewagens van televisie. De zaal van SC Lange Munte krijgt in het voorjaar van 2020 nieuwe IT-toepassingen, maar hierover later meer. Tot slot is er al een nieuwe cricket-pitch tussen de huidige kunstgrasvelden op de sportcampus aangelegd, voor de Kortrijkse cricketclub Kortrijk United CC.

Boks en kickboks

De hal en kleedkamers van gewezen zwembad Mimosa op Sint-Elisabeth worden vanaf 2022 omgevormd tot een site voor vechtsporten. Kostprijs: 1 miljoen euro. Er wordt aan boks en kickboks gedacht met een volwaardige boksring en trainingsmateriaal zoals stootzakken, spiegels, materiaal voor krachttraining enzovoort. Er wordt verder gekeken om de werking van de lokale vechtsportclubs Shotokan Marke (karate) en Sadaat (taekwondo) met een tatami uit te breiden. Tot slot komt er ook een volwaardige worstelmat in de nieuwe vechtsportsite.

Moderne inkomhal

Nadat er al geïnvesteerd werd in een nieuwe sportvloer en nieuwe technische installaties in sporthal 3 Hofsteden in de Renaat de Rudderlaan, volgt nu een volgende fase. Met het vernieuwen van de kleedkamers en het herschikken van ondersteunende ruimtes. De inkomhal krijgt een facelift om bezoekers de indruk te geven een modern sportcentrum te bezoeken. Verder voorzien: het vernieuwen van de bovenzaal en het dak en investeren in nieuw sportmateriaal zoals nieuwe basketbalringen. Het totale kostenplaatje hier bedraagt 550.000 euro.