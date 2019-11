127 gezondheidswerkers krijgen griepprik: “We willen kwetsbare patiënten beschermen” Peter Lanssens

12u02 0 Kortrijk De Vlaamse Gemeenschap wil de vaccinatiegraad voor seizoensgriep tegen 2020 verhogen tot 80 procent bij gezondheidswerkers. Die cijfers liggen nu lager. Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid-West-Vlaanderen (LMN ZWV) brengt er verandering in. 127 gezondheidswerkers lieten zich dinsdagavond vaccineren op een bijscholing met professor Marc Van Ranst in Kortrijk Xpo.

“Om kwetsbare patiënten te beschermen en om verzuim door griep te voorkomen, vinden we het belangrijk dat ook huisartsen jaarlijks de griepprik krijgen”, legt voorzitter Thierry Crepel van LMN ZWV uit. De Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen biedt al enkele jaren een griepvaccin aan voor haar leden. Maar die doelgroep is nu uitgebreid met paramedici. 127 van de 160 aanwezigen lieten zich vaccineren op de bijscholing. De meeste andere aanwezigen gaven aan dat zij reeds een griepvaccin via hun eigen organisatie kregen. Het is belangrijk dat gezondheidswerkers zich laten vaccineren. Omdat ze een grotere kans hebben om in contact te komen en besmet te worden met het griepvirus dan de gemiddelde gezonde volwassene. Ze kunnen ook hun patiënten besmetten nog voor ze zelf symptomen vertonen. Meer nog: er wordt zelfs een afname in sterfte gezien als gezondheidspersoneel in zorginstellingen zoals woonzorgcentra gevaccineerd is. Seizoensgriepvaccinatie biedt trouwens niet enkel bescherming tegen griep(complicaties). Het vermindert ook de kans op verergering van andere aandoening, zoals diabetes en de chronische longziekte COPD.