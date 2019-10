125 Buren bij Kunstenaars in Kortrijk LBR

20 oktober 2019

Dit weekend liet Buren bij Kunstenaars je genieten van beeldende kunst in jouw buurt. Maar liefst 125 kunstenaars deden in Kortrijk mee aan de 16de editie van het jaarlijkse open-atelierweekend.

Buren bij Kunstenaars gunt jou een kijkje achter de schermen, het ideale moment om beeldend werk en inspirerende ateliers te ontdekken.“Kortrijk bruist van cultureel talent, dat tonen 125 deelnemende beeldend kunstenaars nog maar eens! Het is dan ook een succesformule. Laat je verbazen door beeldend werk te ontdekken op de verborgen plek waar het ontstaat: het atelier van de kunstenaar. Bovendien ontdek je kunstenaars in jouw buurt. Misschien wist je niet dat jouw buur ook een kunstenaar is”, zegt Axel Ronse, schepen van cultuur.

Tot 2017 organiseerde de Provincie West-Vlaanderen Buren bij Kunstenaars. De inzet van Kunstwerkt, de bondgenoot van alle beeldende kunstenaars, zorgde ervoor dat dit jaar de 16de editie van Buren Bij Kunstenaars plaatsvond. BBK viert zijn 16de en laatste West-Vlaamse editie, daarna wil het concept heel Vlaanderen in 2021 veroveren. “BBK verwondert en verbaast je, dus ik ben blij dat het concept een groeifactor kent en in 2021 heel Vlaanderen wil veroveren! We proberen in samenwerking met de kunstenaars een Kortrijkse editie Buren bij Kunstenaars op te zetten in 2020, zo blijven we hen uitdagen en bieden we hen extra tentoonstellingskansen. Bovendien zijn kunstenaars blijvend op zoek naar atelierruimte, ook daarin ondersteunen we hen. Leegstaande ruimte in Kortrijk willen we efficiënt en creatief inzetten.”