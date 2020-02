122 jaar oud volkscafé De Groene Kikker is gered, en alles blijft zoals het is Ilse Six (45) neemt bekende horecazaak op Overleie in Kortrijk over Peter Lanssens

13 februari 2020

15u36 0 Kortrijk Er is een overnemer gevonden voor De Groene Kikker op Overleie in Kortrijk. Ilse Six (45) neemt op 1 juli ‘de kikker over’ van Barbara Hoorelbeke (39). “De Groene Kikker is een cultcafé. Tof ingericht, knus en gezellig. Er is dus geen reden om iets te veranderen. Alles blijft zoals het is. En een pils van Bockor zal hier na de overname nog altijd 2 euro kosten”, vertelt Ilse.

De Groene Kikker in de Kapelstraat, aan het Sint-Amandsplein, is een begrip in de volkse buurt Overleie. Het café bestaat al sinds 1898. Toen de huidige zaakvoerster Barbara Hoorelbeke op 18 januari kenbaar maakte dat De Groene Kikker over te nemen was, ging de bal meteen aan het rollen. Want kort nadien kwam Barbara in contact met Ilse Six. “Van het moment Ilse belde, wist ik dat het goed zou komen”, zegt Barbara. “We kennen elkaar al 25 jaar. Ze is sociaal, vriendelijk en past hier perfect. De Groene Kikker komt zeker in goeie handen.”

Sterke band

Ilse Six heeft een sterke band met Overleie. Zo opende ze er jaren geleden met haar toenmalige partner brasserie Sint-Amand, die nu al een hele tijd uitgebaat wordt door Pedro Bouttens. “Het moet ergens in 2008 geweest zijn, toen we brasserie Sint-Amand aan Pedro overlieten”, vertelt ze. “Ik werkte sindsdien in supermarkt Carrefour in Zwevegem, bij de verkoop van verse voeding. Maar het bleef kriebelen om weer in de horeca aan de slag te gaan. Want ik studeerde in 1994 als kok af en heb eigenlijk bijna altijd in de horeca gewerkt. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen ik hoorde dat De Groene Kikker over te nemen was, ben ik meteen in actie geschoten.”

Nieuwe uitdaging

Ilse Six zal De Groene Kikker alleen uitbaten. Haar man Stefaan Devoldere heeft zijn handen al vol als zaakvoerder van Studidac studiebegeleiding op Hoog Kortrijk. “Ik kijk naar deze nieuwe uitdaging uit, ik had er al een tijd nood aan”, vertelt ze. “Ik heb graag sociaal contact. En De Groene Kikker is niet overdreven groot, zodat ik het perfect alleen aan kan. Het leuke aan Overleie is dat iedereen hier iedereen kent. De buurt is ook opengebloeid, door de vele bouwprojecten en de instroom van jonge gezinnen. Het is ook veel mooier dan vroeger. Een voorbeeld is het vernieuwde Sint-Amandsplein. Het vast cliënteel mag gerust zijn: ik verander niets aan De Groene Kikker. Het concept is goed nu, waardoor het café prima draait, dankzij Barbara.”

Tweede biertje van het vat

“Ook de clubs (De Kikkerende Kaarters en tapbiljart De Groene Kikker, red.) blijven uiteraard welkom. En voor wie De Groene Kikker nog niet kent, is het tijd om het eens te komen ontdekken”, glimlacht ze. “Natuurlijk blijft de naam De Groene Kikker bestaan. Iets dat goed is, verander je niet. Ik overweeg enkel om naast pils van Bockor nog een tweede nog te bepalen biertje van het vat aan te bieden straks. Maar dat ben ik nog aan het bekijken, in samenspraak met eigenaar-brouwerij Omer Vander Ghinste. En misschien houden we hier vanaf het najaar wel eens een tapas- en kaasavond, maar dat is allemaal voor later. Het is nu aftellen naar mijn start op 1 juli, in De Groene Kikker. Terug van weggeweest, zo voelt het voor mij. Ik keer straks terug naar mijn roots hier.”