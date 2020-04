120 nieuwe laptops versterken basisonderwijs in Kortrijk: “We laten kwetsbare leerlingen niet in de steek thuis” Peter Lanssens

29 april 2020

12u34 0 Kortrijk Een noodkreet van negen Kortrijkse basisscholen wordt beantwoord. Door 120 laptops te schenken aan kwetsbare leerlingen en zo hopelijk een onoverbrugbare leerachterstand te voorkomen. Het initiatief van tal van partners kost 50.000 euro. “De inzameling is bij deze niet afgesloten, want we verwachten nog meer hulpvragen. Alle steun van bedrijven en organisaties blijft welkom”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang en @llemaal Digitaal Philippe De Coene (sp.a).

De 120 laptops zijn niet aftands, wel integendeel. Serviceclub Lions Club Kortrijk Mercurius kocht 40 nieuwe laptops aan. “Wat misschien een druppel op een hete plaat lijkt, maar we rekenen er toch op dat het effect zal hebben”, zegt voorzitter Luc Keppens. Ook 40 laptops komen van de bedrijven Savaco, Realdolmen, Cronos aan de Leie en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Groeninghe. De stad Kortrijk koopt zelf nog eens 40 laptops.

Die worden niet zomaar uitgedeeld. Ze gaan naar de meest kwetsbare kinderen uit de tweede en derde graad van het basisonderwijs. De vraag naar hulp klinkt momenteel het luidst in de volgende basisscholen: Sint-Jozef, Sint-Theresia, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, Pius X, De Kleine Kunstgalerij en Drie Hofsteden in Kortrijk, De Dobbelsteen in Heule, de Vrije Centrumschool in Marke en de Vrije Basisschool Bissegem. Het team van de stedelijke bibliotheek zet de laptops klaar, het team Welzijn zorgt voor verspreiding en opvolging.

De kwetsbare leerlingen staan via de laptops van thuis uit in contact met de leerkrachten. Er staat (onderwijs)software op de computers. Ook op alle laptops: een recent Windows besturingssysteem en een actuele versie van Microsoft Office. De scholen verdelen de laptops en stellen alles in het werk om de leerlingen te ondersteunen in het gebruik. In het najaar volgt een evaluatie.

Kwaliteitsvolle internetverbinding

Er kwamen trouwens nog meer vragen binnen, via maatschappelijk werkers en buurtwerkers. Zo werden al negentien gezinnen met kwetsbare kinderen aan een kwaliteitsvolle internetverbinding geholpen. Ook zes gezinnen met gebrekkige hardware thuis werden geholpen, net zoals twee studenten volwassenenonderwijs die een laptop nodig hadden. Voor scholieren in het secundair onderwijs zette de Vlaamse overheid een actie op. Tot slot: ook armoedevereniging De Kier verdeelt 40 laptops aan kwetsbare gezinnen, vaak met schoolkinderen. De stad helpt ook hier. Door medewerkers van de bib in te zetten om ook die toestellen klaar te maken voor gebruik.