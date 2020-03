120 Howest-studenten zien studiereis naar San Francisco door de neus geboord: “We voelden de bui al hangen” Peter Lanssens

12 maart 2020

13u57 12 Kortrijk De ‘Howest goes USA’ studiereis naar San Francisco in de Verenigde Staten is geschrapt, nu president Donald Trump een tijdelijk inreisverbod voor Europeanen invoert. “We boeken alles naar september om, in een periode tussen de tweede zit en de start van een nieuw academiejaar”, zegt Tim Vandendriessche (42), docent van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest).

120 studenten van drie opleidingen kunnen tijdens de paasvakantie niet naar San Francisco. “De bedoeling was om er grote IT-bedrijven zoals Google en Adobe te bezoeken”, zegt Vandendriessche. “Maar goed, we voelden de bui al hangen. Google liet eerder al weten dat ze nu geen bezoek kunnen toelaten. We hebben een bevraging gedaan bij de betrokken studenten. Zeventig procent gaat akkoord om met een kleine meerkost om te boeken naar september. De reis kost 1.800 euro per persoon”, aldus Vandendriessche. Het gaat over de opleidingen Multimedia en Communicatietechnologie, Toegepaste Informatica en Digital Design and Development.