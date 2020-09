120.000 euro extra naar Kortrijkse sportclubs: “Buffer tegen zware impact van coronacrisis” Peter Lanssens

02 september 2020

15u40 0 Kortrijk De Kortrijkse sporverenigingen krijgen 120.000 euro extra om hun werking te ondersteunen, als buffer tegen de zware impact van de coronacrisis. “De reacties zijn positief, ze kunnen deze duw in de rug zeker gebruiken”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

De stad betaalt ten eerste de werkingssubsidies voor 2020 sneller uit. De uitbetaling van 16.000 euro gebeurt nog deze maand. Nog eens 34.000 euro gaat naar huurondersteuning. Voor sportverenigingen uit Kortrijk die niet gratis sportinfrastructuur van de stad gebruiken en dus huren.

Tot slot dient 70.000 euro als relancebudget. Het wordt verdeeld onder de clubs die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Hoe meer punten, hoe groter de hap uit het budget. Zo krijgen clubs die recreatief en competitief werken meer punten dan wie enkel recreatief werkt. Ook het uitbaten van een kantine levert extra punten op, net zoals het hebben van een jeugdwerking. Om het relancebudget fair te kunnen verdelen over alle clubs heen.

Meer publiek

“Sportclubs worden op verschillende manieren getroffen door deze crisis: sponsors haken af, ouders twijfelen om hun kind nog in te schrijven, tornooien kunnen niet plaatsvinden, de kantines draaien niet en ga zo maar door”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Toch is de houding van de clubs niet negatief. Wel integendeel: ondanks de tegenslagen blijven ze voortwerken om de start van het seizoen voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is zaak om vooruit te kijken en het ganse sportgebeuren weer op gang te trekken. Daarom zijn we ook een reeks richtlijnen aan het opstellen om toe te laten dat er weer meer publiek welkom is tijdens sportwedstrijden dan de huidige regel van één toeschouwer per speler. Meer info volgt binnenkort.”