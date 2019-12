12 maanden cel voor onverbeterlijke drugsverslaafde AHK

02 december 2019

Een 60-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden omdat hij nog maar eens werd betrapt op drugsbezit. De politie betrapte de man op 18 januari met 0,50 gram heroïne. Luc D. verklaarde dat hij dat net gekocht had bij zijn dealer en dat hij al 20 jaar verslaafd is. Hij koopt wekelijks zo’n drie gram aan. De drugsverslaafde man werd ondertussen al zes keer eerder veroordeeld voor drugsfeiten maar die veroordelingen hebben de man nog nooit tot inkeer gebracht en hij gebruikt nog steeds. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 8.000 euro betalen.