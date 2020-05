12 maanden cel voor inbreker restaurant Da Franco Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

19u35 0 Kortrijk Een man die op 29 mei vorig jaar heeft ingebroken in het Italiaans restaurant Da Franco op de Grote Markt in Kortrijk, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden cel.

David D. drong op 29 mei 2019 het restaurant Da Franco in Kortrijk binnen via het klapraam. “Eens binnen dronk hij enkele drankjes op en keerde daarna terug via hetzelfde klampraam”, zei het openbaar ministerie. “Beklaagde viel deze keer wel door het glas.” Op camerabeelden was de beklaagde duidelijk herkenbaar te zien. “We vonden ook een vingerafdruk terug van hem.” David D. kon nooit verhoord worden in de zaak. De man heeft geen gekende woon- of verblijfplaats, de politie kon hem niet vinden. Volgens het openbaar ministerie lag er voldoende bewijs op tafel dat hij wel degelijk de inbreker was. Naast de camerabeelden vonden de speurders ook vingerafdrukken terug van de man in het restaurant. De rechter is het openbaar ministerie daar nu in gevolgd en heeft de man veroordeeld. Naast de gevangenisstraf van 12 maanden moet hij ook nog een geldboete van 100 euro betalen. De man is geen onbekende voor politie en gerecht en werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.