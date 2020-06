12 maanden cel met uitstel voor orale seks met 14-jarige Alexander Haezebrouck

03 juni 2020

17u45 0 Kortrijk Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor het aanzetten tot ontucht en het betalen voor naaktfoto’s van twee minderjarige jongens. Met één jongen van amper 14 jaar had hij ook orale seks. Beiden leerden elkaar kennen bij een supportersgroep van Kv Kortrijk.

De 25-jarige jongeman leerde de 14-jarige jongen kennen op het voetbal in Kortrijk. Het contact was eerst onschuldig maar er volgden al snel seksueel getinte sms’jes naar elkaar. Ook met een 17-jarige jongen werden naaktfoto’s uitgewisseld. Hij gaf aan beide jongens enkele honderden euro’s in ruil voor naaktfoto’s. Bij de 17-jarige jongen bood de beklaagde tussen 1.000 en 1.500 euro om seks te hebben, maar de politie kwam net op tijd tussen zodat dat niet is doorgegaan. Met de 14-jarige jongen had de jongeman wel orale seks. De jongen bleef die nacht overnachten bij de beklaagde nadat hij thuis een uitbrander vreesde omdat hij te laat zou zijn thuis gekomen. Toen de feiten aan het licht kwamen, was de 14-jarige jongen in shock en dreigde hij ermee zelfmoord te plegen en nam de beklaagde in bescherming. “Hij werd toen meteen gecolloqueerd en kampt sindsdien met ernstige gedragsstoornissen”, pleitte de advocaat van de jongen. Bij de 17-jarige jongen kwamen de feiten aan het licht toen zijn gsm werd gestolen. Hij communiceerde daarna met beklaagde via de computer van zijn schoonvader. Eén keer vergat hij uit te loggen waarna de moeder de conversatie ontdekte en alarm sloeg. Naast de gevangenisstraf moet de 25-jarige Kortrijkzaan ook een geldboete van 8.000 euro betalen waarvan 500 euro effectief. Hij moet wel enkele jaren strikte voorwaarden naleven. Hij is ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten en mag 20 jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft tegenover minderjarigen. Aan de slachtoffers moet hij in totaal zo’n 1.700 euro betalen.