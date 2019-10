12 en 18 maanden cel voor gewelddadige overval op fietsster Alexander Haezebrouck

02 oktober 2019

15u21 2 Kortrijk Twee mannen uit Kortrijk hebben elk 18 maanden en 12 maanden cel gekregen waarvan de helft met uitstel voor een gewelddadige overval op een fietsster. Toen het slachtoffer op 25 juni vorig jaar langs het duo voorbije fietste, werd ze door dertiger Yens S. van haar fiets geslagen.

Het slachtoffer kwam daarbij zwaar ten val. De overvaller ging er met haar portefeuille vandoor en sloeg samen met zijn kompaan Timothy D. (28) op de vlucht. Met het gestolen geld kocht S. cocaïne. Er was niet meteen een spoor na de daders, maar dat veranderde toen het duo ruzie kreeg. Timothy D. stapte naar de politie om Yens S. aan te geven. Hij vertelde dat S. opgefokt was omdat hij geen geld meer had en bewust op zoek ging naar een slachtoffer om te overvallen. Tijdens zijn verhoor ontkende Yens S. de feiten met klem. Beide beklaagden zijn geen onbekenden voor het gerecht en liepen door hun drugsverslaving al eerder veroordelingen op. Yens S. is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden, Timothy D. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan zes maanden effectief. Aan het slachtoffer moeten ze een schadevergoeding van 12.252 euro betalen.