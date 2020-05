12.500 euro Kortrijkse noodhulp naar strijd tegen corona in ontwikkelingslanden Peter Lanssens

20 mei 2020

16u19 1 Kortrijk Kortrijk maakt 12.500 euro vrij voor initiatieven die helpen in de strijd tegen corona in ontwikkelingslanden. Om de economische of sociale gevolgen van de pandemie te milderen in regio’s waar er minder middelen zijn om kordaat te handelen. Kortrijk maakt zo in één keer het hele jaarbudget voor noodhulp vrij.

Naar welke niet-gouvernementele organisaties het geld precies gaat, is nog niet duidelijk. Kortrijk lanceert in dat kader een oproep. Wie als ngo een initiatief neemt in de strijd tegen corona in een ontwikkelingsland of -landen, dient tegen 3 juni een aanvraag in. Een professionele jury zal voor 17 juni drie tot vijf projecten selecteren.

“Solidariteit kent geen grenzen, we hopen met deze oproep mensen in het Zuiden te kunnen helpen”, vertelt schepen van Mondiaal Beleid Bert Herrewyn (sp.a). “Ze hebben minder middelen in de strijd tegen de grootste gezondheidscrisis van onze recente geschiedenis.”

Een aanvraag indienen kan op https://www.kortrijk.be/oproep-projecten-noodhulp-covid-19-pandemie.