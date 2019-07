11 koppels stappen dit weekend in het huwelijksbootje Joyce Mesdag

12 juli 2019

Er wordt dit weekend stevig wat afgetrouwd in Kortrijk: maar liefst 11 koppels stappen er dit weekend in het huwelijksbootje. Schepen en Kortrijkse Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ruth Vandenberghe voltrok in de eerste helft van dit jaar, tot en met vandaag, al 150. Daar voegen we nog 1 kleuterhuwelijk en 43 jubileumvieringen aan toe. “Waar vroeger de ‘wettelijke trouw’ slechts een formaliteit was, wordt het huwelijk op het stadhuis voor steeds meer bruidsparen de enige ceremonie. We doen dan ook onze uiterste best om er telkens een mooie, persoonlijke gebeurtenis van te maken,” zegt Ruth Vandenberghe, schepen van Burgerzaken.