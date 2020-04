11 bewoners en 7 personeelsleden testen positief op Covid-19 in rusthuizen Zorg Kortrijk Peter Lanssens

21u13 12 Kortrijk Zorg Kortrijk (OCMW) maakt een nieuwe stand van zaken in hun vijf woonzorgcentra bekend. Er zijn nu elf bewoners die positief testen op Covid-19. Negen van hen zitten in quarantaine in de afgesloten Covid-19 afdeling van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk. Twee ernstig zieke bewoners zijn doorverwezen naar het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk.

Er zijn ook zeven personeelsleden besmet. Die zitten thuis in quarantaine, om uit te zieken. Bij één bewoner wordt een Covid-19 besmetting vermoed. Die persoon zit in isolatie op zijn eigen kamer. Er zijn geen nieuwe overlijdens, sinds eerder werd bekendgemaakt dat er twee overlijdens te betreuren waren in Sint-Jozef. “Zorg Kortrijk spant zich maximaal in om de coronacrisis onder controle te houden”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “Onze medewerkers plooien zich dubbel in de thuiszorg, de kinderopvang, de maaltijdbedeling en niet in het minst ook in de woonzorgcentra.”

De Vlaamse overheid kiest er voor om in Kortrijk ook alle 45 bewoners van woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke te testen. Omdat de overheid ook onderzoek wil laten doen in woonzorgcentra waar nog geen symptomen of positieve testen zijn. De Weister is er daar één van. Schepen van Zorg Philippe De Coene

11.000 testkits

Er verblijven op vandaag 462 bewoners in de vijf publieke woonzorgcentra van Zorg Kortrijk. En er werken op heden 440 personeelsleden. “Er zijn 11.000 testkits voorzien om de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra verder in kaart te brengen”, zegt schepen Philippe De Coene. “De Vlaamse overheid kiest er in dat kader ook voor om in Kortrijk alle 45 bewoners van woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke te testen. Omdat de overheid eveneens onderzoek wil laten doen in woonzorgcentra waar nog geen symptomen of positieve testen zijn. De Weister is er daar één van”, aldus De Coene. Zorg Kortrijk omvat de volgende vijf publieke woonzorgcentra: Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk, Ter Melle in de Mellestraat in Heule, Biezenheem in de Dewildestraat in Bissegem, De Zon op het Zomerplein in Bellegem en De Weister in de Lijsterstraat in Aalbeke.