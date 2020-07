102.025 euro subsidie voor vernieuwing vrije basisschool ’t Hoge Peter Lanssens

02 juli 2020

16u00 0 Kortrijk Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion) 102.025 euro in vrije basisschool ’t Hoge in Kortrijk. De school in de Steenbakkersstraat kan met deze subsidie aan de slag om het pannendak van de zolder boven de kleuterklassen te vernieuwen en te isoleren.

Verder voorzien in ‘t Hoge: de zoldervloer versterken, een nieuwe inkomhal inrichten en een mobiele wand plaatsen om het secretariaat en directielokaal op te splitsen. Ook voor kleine herstellingswerken voorziet de Vlaamse regering steun. Zo krijgt de vrije lagere school Spes Nostra in Heule 2.474 euro en de vrije lagere school Sint-Vincentius in Bissegem 2.722 euro. “Kwaliteitsvol onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Het is goed dat de Vlaamse regering blijft inzetten op de vernieuwing en modernisering van onze schoolgebouwen. Dat komt alle leerlingen en leerkrachten ten goede.”