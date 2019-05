100 km door de Westhoek, de oudste kermiskoers van het land of gewoon de dansbenen losgooien? Dit zijn onze tips voor het weekend Redactie

30 mei 2019

IEPER: Verbroederen tijdens de 100 km van Ieper

Een echte klassieker met internationale uitstraling. Anders kan je de 100 km van Ieper niet omschrijven. De wandeldriedaagse staat synoniem met stappen in een regio die getekend is door het oorlogsverleden. De tocht staat in het teken van de verbroedering en de vriendschap tussen verschillende volkeren, die in het verleden niet altijd op dezelfde golflengte zaten… Veel Belgen stappen mee, maar ook sportievelingen uit Groot-Brittannië, Duitsland en nog tal van andere landen zijn er graag bij. Ook militairen ontbreken traditioneel niet. Inschrijven kan al even niet meer, maar wie dit weekend de Westhoek bezoekt, zal gecharmeerd zijn door de passage van vele honderden wandelaars.

ROESELARE: Oudste kermiskoers van het land

150 jaar geleden werd in de wijk Krottegemin Roeselare de eerste kermiskoers uit de Belgische geschiedenis gereden. Nu zaterdag blazen de Krottegemse Ransels die traditie nieuw leven in. Zij tekenden samen met OVS en Atom 6 Bikestore een parcours uit door Krottegem en de Bataviawijk. Wie wil deelnemen, moet alleen in het bezit zijn van een dagvergunning. Wielrenners nemen het om 16 uur tegen elkaar, op maar ook wijkbewoners gaan de uitdaging aan. De kermiskoers is een van de hoogtepunten van de Krottegemse Feesten, die tot zondag lopen. Alles is gratis en speelt zich af op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, met wereldmuziek op vrijdagavond, feesten met Radio Negra op zaterdag en Afrikaanse ritmes en draadpoppentheater op zondag. Ook de sfeer belooft dus zwoel te worden.

ROLLEGEM: Dansen tijdens Lux-festival

Een gratis festival voor jong en oud, vorig jaar nog goed voor 4.000 bezoekers. Met het ‘Festival der Zintuigen’ heeft de Kortrijkse deelgemeente er een originele trekpleister bij. Van 14 uur tot 2 uur ’s nachts is het genieten van muziek (live op twee verschillende podia) en dj’s, maar alle zintuigen worden geprikkeld: er zijn foodtrucks en het is genieten van straatanimatie. Tot 19 uur kunnen kinderen zich uitleven bij de creatieve geesten van Villa Imagina, genieten van goochel- en dansshows, deelnemen aan een djembéworkshop, zich laten schminken of zichzelf trakteren op een gek kapsel, uit de bol gaan op de vele springkastelen en een heuse Bobcat besturen. Er worden ook buttons gemaakt en ballonnen geplooid. Eenmaal de duisternis is gevallen, is het smullen van het intussen traditionele vuur- en lichtspektakel. Plaats van afspraak: de Rollegemkerkstraat. U zal er niet naast kunnen kijken.

OOSTROZEBEKE: ORC Canal Rally

Het is nog even wachten op de Renties Ypres Rally van eind juni, waar Thierry Neuville aan de start komt met - een primeur op Belgische bodem - zijn Hyundai i20 Coupé WRC. Maar liefhebbers kunnen zondag al hun hartje ophalen in en rond Oostrozebeke, als daar de dertiende editie van de ORC Canal Rally gereden wordt. Melissa Debackere, die de overwinning al vier keer op haar naam schreef, tekent present met haar Skoda Fabia R5. Ook bij de ‘historics’ zijn heel wat West-Vlamingen, met op kop Paul Lietaer in zijn Ford Escort Cosworth. Traditioneel zakken ook behoorlijk wat Britse piloten af naar Oostrozebeke.

De eerste deelnemers starten zondag om 8 uur op het Gemeenteplein. Op diezelfde plek wordt rond 18 uur de eerste wagen op het finishpodium verwacht. Als de champagneflessen leeggespoten zijn, is het om 19 uur tijd voor Sergio, die belooft om muzikaal het beste van zichzelf te geven.

GULLEGEM: 40ste Gullegem Ommeganck

Ze doen het weer, de drijvende krachten achter de Gullegem Ommeganck. De festivalweide aan de Kerkstraat is zaterdag en zondag het decor voor heel wat fraais, met onder meer een handelsbeurs, optredens, rommelmarkt (zaterdag vanaf 14 uur), ambachtenmarkt, oldtimertractors (zondagnamiddag), kinderanimatie en nog veel meer. Voor de vijfde keer organiseert de Belgische Youngtimer Club op zaterdag ook zijn jaarlijkse meeting, in de Koningin Fabiolastraat. De Vlasserloop op zondag - de kinderen bijten om 13.30 uur de spits af - belooft ook weer heel wat moois. De avonden worden één groot muzikaal feest, met Partytroopers en DJ Bongo op zaterdag en op zondag een optreden van TopForm.

