100 jaar terug in de tijd door corona, stadsschouwburg wordt weer balzaal: “Veiliger en comfortabeler” Peter Lanssens

19 juni 2020

14u52 13 Kortrijk De stadsschouwburg wacht een metamorfose. Alle vaste zitjes gaan eruit om de hellende vloer horizontaal te kunnen brengen, tot op hetzelfde niveau van het podium. En zo krijg je weer de iconische balzaal van honderd jaar geleden. “Op die manier laten we het publiek flexibel, veilig en comfortabel in bubbels plaatsnemen”, zegt Alexander Ververken, directeur van Schouwburg Kortrijk. Of hoe je de huidige coronaregels creatief en verrassend invult.

Het verleden reikt het heden een helpende hand, in de schouwburg op het Schouwburgplein in Kortrijk. “We gaan door de coronaregels van 800 naar zo’n 150 zitplaatsen in de stadsschouwburg”, legt Alexander Ververken uit. “Je dreigt zo het gevoel van een lege zaal zonder beleving te krijgen, met al die onbezette vaste zitjes. We bouwen daarom de iconische balzaal weer op die honderd jaar geleden, in 1920, opende in de schouwburg.”

De zaal schept mogelijkheden om nieuwe vormen van cultuur te testen. Zo kan je een artiest in het midden van de zaal laten optreden met allemaal tafeltjes rond hem. Iedereen zit in zijn eigen bubbel aan een salontafel met lampje. Directeur Alexander Ververken

Nieuwe vloer

In de kelderverdieping werd destijds een ingenieus liftsysteem gebouwd om na het losschroeven van de vaste zitjes de hellende benedenverdieping gelijk te trekken met het podium om zo een grote dans- en buffetzaal te krijgen. Het systeem werd in 1968 na verbouwingswerken onklaar gemaakt. Nog eens 30 jaar later, in 1998, werd het definitief ontmanteld. “Geen probleem, want we gaan met een podiumbouwer een nieuwe vloer creëren. Binnen enkele weken verdwijnen alle vaste zitjes”, vertelt Alexander Ververken. “De zaal schept mogelijkheden voor nieuwe vormen van optredens. Zo kan je bijvoorbeeld een artiest in het midden van de zaal laten optreden met allemaal tafeltjes rond hem. Iedereen zit in zijn eigen bubbel aan een salontafel met lampje.”

Schouwburg Kortrijk, sinds midden maart dicht door de gezondheidscrisis, is zwaar getroffen met 218 weggevallen voorstellingen en een verstoorde voorbereiding voor de viering van 100 jaar schouwburg in november 2020. Het team is nu klaar om recht te krabbelen. De eerste voorstelling is eind augustus gepland.

Geen ‘seizoen’

Het wordt wel helemaal anders. Van een seizoen is geen sprake meer. “We brengen maandelijks een update van het cultuuraanbod”, legt Alexander Ververken uit. “De ticketverkoop voor de aangekondigde voorstellingen start telkens de vrijdag die volgt op de aankondiging. Maandag 24 augustus kondigen we het eerste aanbod aan. De ticketverkoop voor die voorstellingen start op vrijdag 28 augustus. En zo doen we het iedere maand opnieuw. We spelen zo kort op de bal, wat de laatste veiligheidsmaatregelen en het allernieuwste cultuuraanbod betreft. Artiesten reageren positief. Ze zijn flexibel, willen vooral geen lege zaal en willen voluit op beleving inzetten.”

Schouwburg Kortrijk voorziet trouwens voor het allereerst ook een beperkt cultureel zomeraanbod om te ‘overzomeren’. Zo zorgt kinderkunstenfestival Spinrag voor kleine culturele familiemomenten op onverwachte plekken in Kortrijk. Ook Han Solo brengt een bezoek aan Kortrijk. Info over het zomeraanbod volgt eind juni.

De aanpak van Schouwburg Kortrijk is straffe toebak en uniek in Vlaanderen. Het zal de interesse bij publiek verbreden en de drempel verlagen. schepen van Cultuur Axel Ronse

“Straffe toebak”

Het budget van de aangepaste werking in tijden van corona is identiek aan het budget van een normaal seizoen. De exploitatie- en personeelskosten komen op 3 miljoen euro neer. “De helft van onze 35 vaste werknemers was technisch werkloos tijdens de crisis. Ze gaan nu weer meer aan de slag kunnen gaan, we bouwen op”, zegt Alexander Ververken. Het werken met de mobiele parterrevloer in de schouwburg duurt zes maanden. Daarna volgt een evaluatie, rekening houdend ook met de coronamaatregelen die op dat moment nog van kracht zijn.

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) is onder de indruk: “De aanpak van Schouwburg Kortrijk is straffe toebak en uniek in Vlaanderen. Het zal de interesse bij het publiek verbreden en de drempel naar de schouwburg verlagen.”