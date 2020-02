100 jaar Algemeen Belgisch Vlasverbond: “Eeuwfeest in teken van innovatie” Peter Lanssens

03 februari 2020

10u29 0 Kortrijk ‘One Campus’ van Barco vormde donderdagavond het decor voor het ‘kick off event’ van het Eeuwfeest van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. De lancering was geslaagd, met binnen- en buitenlandse vertegenwoordigers van de sector en de komst van gouverneur Carl Decaluwé. Er was, naast panelgesprekken en speechen, ook een ludiek intermezzo met stand-up comedian Bert Kruismans. De sfeer zat goed, want de vlassector zit momenteel in een positief elan.

“Vlas en linnen zijn opnieuw populair”, zegt Jan Sijnave, directeur van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. “Een nieuwe generatie bedrijfsleiders staat klaar. Investeringen dringen zich op. De toekomst ziet er goed uit omdat de sector zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Het eeuwfeest staat in het teken van de innovatieve ontwikkelingen binnen de sector. We zijn klaar voor de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. We gaan de sector ook bij het bredere publiek promoten. Door in 2020 van het eeuwfeest een mix van meerdere zaken te maken zoals ‘corporate events’, fietstochten tussen vlasvelden, een familiedag, lezingen, een huldenboek in het najaar en een daaraan gelinkte fotowedstrijd”, aldus Jan Sijnave. Info: www.abv2020.be of op de Facebookpagina van het ABV.