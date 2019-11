10 maanden cel voor betrokkene bij inbraken in bestelwagens AHK

21 november 2019

12u39 0 Kortrijk Een 44-jarige man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 10 maanden omdat hij betrokken was bij verschillende inbraken in bestelwagens in Kortrijk, Wevelgem en Zwevegem. De man kon gearresteerd worden na een achtervolging tot in Roncq.

De auto van de beklaagde werd op 25 juni om 3.07 uur ’s nachts opgemerkt in Kortrijk en Zwevegem. De auto met Franse nummerplaat kon in verband gebracht worden met eerdere inbraken in bestelwagens. Toen de politie naderde, zetten de daders het op een vluchten. De politie zette de achtervolging in, ze haalden snelheden tot 200 kilometer per uur. Op een bepaald moment gooiden de daders zelfs materiaal naar buiten om de politie te kunnen afschudden. Op een bepaald moment stopten ze toch ter hoogte van een wegversmalling in Roncq. Eén man stapte uit de wagen en werd opgepakt door de Franse politie. De andere verdachten konden ontkomen. De Franse politie leverde de man uit aan België. Zelf zegt hij dat hij toevallig in hun auto belandde en niet had meegedaan aan de inbraken. “Hij smeekte de anderen om te stoppen omdat hij niet goed werd omdat zijn bloedwaarden daalden door de spanning”, zei zijn advocaat. “De man is diabetespatiënt. Op een bepaald moment trok hij zelfs aan de handrem.” Het parket vroeg één jaar gevangenisstraf. De rechter veroordeelde de man tot 10 maanden effectieve gevangenisstraf. Aan de slachtoffers moet hij in totaal 2.000 euro betalen.