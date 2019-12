1 miljoen euro per jaar om Kortrijk grandeur als winkelstad terug te geven: “Nieuwe ondernemers krijgen jaarhuur terugbetaald” Peter Lanssens

09 december 2019

16u37 14 Kortrijk 1 miljoen euro per jaar. Dat bedrag maakt de stad Kortrijk vanaf 2020 vrij voor een heel pakket maatregelen. In een (nieuwe) poging om Kortrijk zijn grandeur als dé winkelstad in onze regio terug te geven. Zo krijgen nieuwe ondernemers tot een jaar huur terugbetaald. De stad roept verder inwoners op om zelf voor te stellen welke winkels de handelskernen kunnen versterken. “We blijven niet langer langs de zijlijn toekijken”, zegt een strijdvaardige economieschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Unizo steunt het ‘aanvalsplan’ van de stad.

Handelskernen staan onder druk, onder meer door e-commerce. Zelfs de bekendste winkelstraten in Vlaanderen, zoals de Veldstraat in Gent en de Meir in Antwerpen, strijden tegen leegstand. In Kortrijk schommelt de winkelleegstand momenteel rond de 12 procent. Kortrijk zal nieuwe uitbatingen in handelskernen, van hippe boetiekjes tot grote merken, met een aantrekkingspremie aanmoedigen. Kort samengevat komt het hier op neer dat die tot een jaar huur terugbetaald kunnen krijgen. Wie verder in een handelskern in gevelrenovatie investeert, kan een maximale premie van 9.750 euro krijgen. “We gaan wat het winkelaanbod betreft voor een mooie mix. Van grote merken die hun waarde al bewezen hebben tot starters die het kunnen maken. Ze hebben allemaal recht op steun”, zegt schepen Vandendriessche. “Hoe uitgebreider het aanbod, hoe meer shoppers.”

Kortrijk zit niet in de ruit van Gent, Antwerpen en Brussel. Waardoor investeerders onze stad letterlijk voorbijrijden. Maar ons imago wordt wel sterker, onze stad is mooier en hipper nu. We spelen onder meer daar op in.

Zo hopen we in 2020 op een nieuwe invulling voor de vroegere C&A

in de Doorniksestraat Schepen Arne Vandendriessche

Primark en Ikea Home

Aan welke winkels hebben de handelskernen in Groot-Kortrijk nood? “We vragen ook de mening aan onze inwoners, over wat we precies tekort hebben”, zegt Arne Vandendriessche. Voorbeelden genoeg zoals een winkel van dames- en herenmode Essentiel, een vestiging van kledingketen Primark, Ikea Home, Dr. Martens schoenen, budgetwinkel Flying Tiger, een belevingsstore van Juttu, noem maar op. Voorstellen: economie@kortrijk.be. Verder komt er op 5 maart 2020 een ‘retail hunt’ in Kortrijk. Waar in samenwerking met expert Jorg Snoeck van RetailDetail uit Antwerpen en winkelcentrum K vijftig grote investeerders naar Kortrijk gehaald worden. “Kortrijk zit niet in de ruit van Gent, Antwerpen en Brussel”, zegt Vandendriessche. “Waardoor investeerders onze stad letterlijk voorbijrijden. Maar ons imago wordt wel sterker, onze stad is mooier en hipper nu. We spelen onder meer daar op in. Zo hopen we in 2020 op een nieuwe invulling voor de vroegere C&A in de Doorniksestraat.”

Influencers

De stad rolt eveneens slimme acties uit om shoppen in Kortrijk leuker te maken. Zoals het uitwerken van citytrip-campagnes, het onder handen laten nemen van veertig winkels door (internationale) designers, bekende influencers lokken om hun duizenden volgers op sociale media warm voor Kortrijk te maken, en zo meer. Verder voorzien is het vergroenen van winkelstraten met onder meer bloemen, parkjes en bankjes. Die voorbereidingen starten in februari 2020. “Het is nu te veel een oase van steen”, vindt Arne Vandendriessche. Het vergroenen, met eventueel ook een groen dak boven winkelstraten, vergt een extra kost van 1 miljoen euro.

We gaan in samenspraak met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen lege panden buiten en aan de rand van handelskernen opkopen en omvormen tot kantoren en woningen. We mikken op twintig panden, in een periode van zes jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de Brugsestraat, aan het Astridpark. Schepen Arne Vandendriessche

Baanwinkels op verbindingswegen verbieden

De stad wil de handelskernen in Groot-Kortrijk ook anders versterken. Door nieuwe baanwinkels op verbindingswegen zoals de Gentse- en de Brugsesteenweg te verbieden. “We kunnen dat afdwingen via stedenbouwkundige wetgeving, via het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en met de steun ook van de intercommunale Leiedal en de provincie”, zegt Arne Vandendriessche. “Er is al maanden overleg rond bezig. Want als wij op sommige locaties geen baanwinkels meer toelaten, moeten omliggende gemeenten ons hier natuurlijk in ondersteunen. Enkel door samen te werken, kunnen we slagen op dat vlak.”

Winkelpanden omvormen tot huizen en kantoren

Eveneens opmerkelijk: Kortrijk heeft 27,3 winkelpanden per 1.000 inwoners. Enkel Oostende scoort in onze provincie nog hoger met 28 winkelpanden per 1.000 inwoners. “We gaan in samenspraak met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen lege panden buiten en aan de rand van handelskernen opkopen en omvormen tot kantoren en woningen. We mikken op twintig panden, in een periode van zes jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de Brugsestraat, aan het Astridpark”, aldus Vandendriessche.

Ik raad handelaars in hun communicatie aan om altijd te zeggen welke parking er wél vrij is, als er wegenwerken zijn. In plaats van te beweren dat de stad niet bereikbaar is. Stop alstublieft met die negativiteit, het zal meteen tien procent in de omzet schelen. Schepen Arne Vandendriessche

Unizo juicht aanvalsplan toe

Unizo is tevreden over het ‘aanvalsplan’ omdat het budget stijgt, het premiebeleid voor ondernemers vereenvoudigt en Kortrijk de kaart van kernversterking in de binnenstad én de centra van deelgemeenten trekt. “De premies zijn er voor het centrum van Kortrijk, maar ook voor andere kerngebieden zoals het centrum van Bissegem en Heule en bepaalde wijken”, zegt lokaal Unizo-voorzitter Gudrun Bekaert. “Een goeie zaak, want niet iedereen wil in het stadscentrum ondernemen. We adviseren mensen met plannen om altijd eerst de stadsdienst ‘Onderneem in Kortrijk’ te contacteren. Zo krijg je maximale stadsondersteuning, advies over welke locatie het best geschikt is voor je handelszaak... Je vult het aanbod leegstaande panden wel niet enkel met nieuwe handelszaken in. Het is goed dat ook andere vormen van ondernemen aanspraak maken op middelen en steun, zoals vrije beroepen. Er is ook nog steeds dringend extra ruimte voor KMO’s nodig”, aldus Bekaert.

Stop met negativiteit

Ondernemers krijgen ook allerlei data tot hun beschikking zoals tellingen van passanten via wifi-sensoren en bezoekersmetingen via gsm-signalen. En wat met de mobiliteit? “De parkeertarieven in Kortrijk zijn bij de laagste van alle centrumsteden in Vlaanderen”, zegt Arne Vandendriessche. “Ik raad handelaars in hun communicatie aan om altijd te zeggen welke parking er wél vrij is als er wegenwerken zijn. In plaats van te beweren dat de stad niet bereikbaar is. Stop alstublieft met die negativiteit, het zal meteen tien procent in de omzet schelen.”