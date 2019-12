1.850 brandweermannen zetten Nelson Mandelaplein in lichterlaaie Joyce Mesdag

22 december 2019

22u26 1 Kortrijk Met 1.850 waren ze, de brandweermannen die uit alle uithoeken van Vlaanderen richting Warmste Week kwamen, voor de zesde editie van Fire For Life. Dat is de goede doelen-actie van de Vlaamse brandweerkorpsen. Ze hadden drie cheques van 23.112 euro bij, voor drie goeie doelen: Make a Wish, Cliniclowns en Onafhankelijk Leven, een organisatie die mensen met een beperking helpt zelfstandig te wonen. Een recordbedrag is dat.

De brandweermannen vertrokken deze morgen allemaal van in hun eigen kazerne na een ontbijt richting Kortrijk Xpo voor een groots feest. Daarna kwamen ze in stoet en met lichtstokjes richting Nelson Mandelaplein. Tussen de feestende bende zaten onder meer ook de brandweermannen van de nieuwe kazerne in Deerlijk, de eerste kazerne in Vlaanderen waar twee verschillende korpsen in fusioneerden. “Voor ons was dit meteen een teambuildingmomentje”, lacht Philip Willems. “We zijn hier met zowel collega’s uit de voormalige kazerne in Deerlijk als die van Vichte.”