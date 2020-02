1,8 miljoen bezoekers tijdens herfst in binnenstad: “Wel gedaan met extra koopzondagen” Opmerkelijk: meer mensen uit Roeselare en Waregem vinden weg naar Kortrijk Peter Lanssens

10 februari 2020

15u49 0 Kortrijk Het is gedaan met de extra koopzondagen in Kortrijk. Want uit door Proximus aangeleverde cijfers blijkt dat het aantal bezoekers op zondag blijft dalen. “Die extra koopzondagen werken niet”, zegt schepen Arne Vandendriessche. Voor alle duidelijkheid: de herfst van 2019 deed het in zijn geheel met 1.833.540 bezoekers (+ 2 procent) wel beter dan de zomer van 2019. Opmerkelijk hierbij is dat er meer inwoners van Roeselare en Waregem naar Kortrijk kwamen tijdens de herfst.

Kortrijk zette goed vijf jaar geleden alles op alles om door de federale overheid erkend te worden als toeristisch centrum en zo extra koopzondagen te mogen organiseren. Die extra koopzondagen kwamen nooit van de grond, ook omdat veel winkels dicht bleven door de (te) hoge werkdruk. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, N-VA en sp.a zet nu definitief niet langer op die extra koopzondagen in, nadat die in 2019 al in alle stilte verdwenen.

Zwakste dag

“We gaan het niet meer ‘pushen’, de cijfers spreken boekdelen”, is schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) duidelijk. Hij verwijst naar door Proximus verleende anonieme gegevens over de bezoekers tijdens de herfst (september, oktober en november) van 2019 in een gebied in het centrum van Kortrijk. Dat waren er op zondag gemiddeld 14.624. Dat is nog eens 8 procent minder dan tijdens de zomer van 2019. De zondag is zo met voorsprong de zwakste dag van de week. Vrijdagen (gemiddeld 22.848 bezoekers) en zaterdagen (gemiddeld 27.244, + 13 procent) doen het veel beter. “We richten onze shoppingmarketing nu nog meer op vrijdagen en zaterdagen”, zegt Arne Vandendriessche. Let wel, traditionele koopmomenten op zondag zoals met de solden, op braderieën en tijdens eindejaar blijven wél overeind in Kortrijk. Daar raakt niemand aan.

Geen verklaring

De herfst van 2019 lokte in zijn geheel 1.833.540 bezoekers naar het centrum. Dat is 2 procent meer dan tijdens juni, juli en augustus van 2019. Het is niet eenvoudig om daar conclusies aan vast te knopen omdat je nog geen vergelijking kan maken met het jaar voordien (er waren toen nog geen cijfers via Proximus op dat vlak). Toch vallen er enkele zaken op. Zo daagden er tijdens de herfst zo’n 5.000 mensen meer uit Roeselare op dan tijdens de zomer (+11,6 procent), terwijl er met zo’n 400 mensen meer ook een heel lichte stijging was uit Waregem (+0,5 procent). “Een echte verklaring hebben we daar niet voor”, zegt Arne Vandendriessche. Ook opvallend: uit anonieme bankgegevens blijkt dat er tijdens de herfst van vorig jaar 12 procent meer werd uitgegeven in de horeca in Kortrijk. “De horeca doet het prima in Kortrijk”, zegt Arne Vandendriessche. “Wie dus als horecabaas niet goed draait, bekijkt best eerst eens grondig zijn eigen concept. Er volgen binnenkort nog cijfers over de detailhandel. Maar analyseren is hier niet eenvoudig omdat er daar bijvoorbeeld ook interimkantoren bij zitten.”

Meer Fransen

Nog enkele boeiende cijfers. Van de 1.725.354 nationale bezoekers tijdens de herfst van vorig jaar komt de top 3 uit West-Vlaanderen (78,5 procent), Oost-Vlaanderen (11,44 procent) en Henegouwen (4,80 procent). Bij de 108.186 internationale bezoekers komt een kleine 50 procent (42.555) uit Frankrijk. Dat is een stijging van 20 procent in vergelijking met de zomer. “Omdat we ‘Kortrijk Winkelstad’ zwaar gepromoot hebben in Frankrijk, via Facebook”, zegt Vandendriessche. Tot slot: evenementen werken altijd. Topmomenten waren onder meer de eerste Urban Cross veldrit op 30 november met 32.914 bezoekers in de binnenstad, de rally 6 Uren van Kortrijk met 29.672 bezoekers op 23 november, het festival Sonic City op 9 november met 29.180 bezoekers en de Levensloop tegen kanker met 28.981 bezoekers op 28 september. Nog een weetje: de stad stelt een voltijdse digitale marketeer aan om op het vlak van gerichte promotie nog een tandje te kunnen bijsteken in Kortrijk.