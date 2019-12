1.200 scholieren steunen Flore (16), die vader aan ALS verloor: “Papa was mijn beste vriend” Acties Guldensporencollege Kaai brengen 11.125 euro voor ALS liga op Peter Lanssens

20 december 2019

16u14 36 Kortrijk Zo’n 1.200 scholieren van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk stapten vrijdagochtend naar De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein. Om Flore Bulckaen (16) uit Sint-Lodewijk bij Deerlijk een hart onder de riem te steken. Ze verloor op 20 mei haar vader Koen (48), die drie jaar tegen ALS streed. ALS is een dodelijke zenuw- en spierziekte. “Papa was mijn beste vriend, we deden heel veel samen”, vertelt Flore. Er werden enkele acties georganiseerd op school. Die brengen 11.125 euro voor de ALS Liga op, die de belangen van patiënten behartigt.

De 1.200 leerlingen hielden de gesponsorde wandeling niet enkel om Flore Bulckaen van het vijfde jaar Economie-Wiskunde te steunen, maar ook om aandacht te vragen voor ALS. “Het is een stille doder en het kan iedereen overkomen”, zegt leerkracht Steven Vanlersberghe van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. “We willen er meer bewustwording rond. En we willen ook aantonen dat je ondanks de ziekte veel warmte kan ervaren. We tonen met onze tocht aan de maatschappij dat we allemaal in staat zijn om steun te geven, op het moment dat het nodig is.”

Ik sta nu veel positiever in het leven. Omdat ik besef dat het einde veel sneller kan komen dan je denkt. Leef nu, want je weet niet wanneer je laatste dag is. Flore Bulckaen

Optimistisch en gedreven

Flore zal haar lieve papa nooit vergeten: “We deden zo veel samen, zoals naar matchen van Club Brugge gaan kijken. Ik volleybal verder bij VBC Gaverhal Deerlijk. Papa kwam altijd kijken. Ik sta nu veel positiever in het leven, omdat ik besef dat het einde veel sneller kan komen dan je denkt. Leef nu, je weet niet wanneer je laatste dag is. Mijn papa was optimistisch en gedreven. Hij had tal van hobby’s zoals minivoetbal, tennis, volleybal en lopen. Een sociaal man, geliefd door veel mensen. Zo was papa ook voorzitter van het oudercomité van de vrije basisschool in Sint-Lodewijk en hij zat in vriendengroep JOLS (Jong Oud-Leiding Sellewie). Ondanks zijn ziekte gaf hij nooit op. Blijven doorzetten en zo veel mogelijk uit het leven halen was zijn motto. Zo deed hij nog alles om een bucketlist af te werken. Met reisjes zoals naar Malaga en Madrid, een duo paramotor, een helikoptervlucht, noem maar op. Mijn papa deed interne sales bij verlichtingsbedrijf Axioma in Waregem, waar hij ook IT-verantwoordelijke was.”

Benefiet in 2016

Opvallend is dat Koen Bulckaen drie jaar geleden zelf op het podium van De Warmste Week stond, toen nog in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Familie en vrienden hadden in september 2016 een ‘Benefiet voor Koen’ op het Chiroplein in Deerlijk georganiseerd. Die tweedaagse bracht toen 46.600 euro op, voor een stuk ook voor de ALS Liga. Elektrorockband Goose kwam er zelfs optreden. Terwijl Niels Destadsbader destijds zijn opwachting maakte voor een meet & greet. “De cirkel is niet rond nu, maar qua symboliek kan het toch wel tellen”, zegt Steven Vanlersberghe. Collega-leerkracht Marjan Vanaverbeke regelde samen met hem en Hannelore Deweer een micromoment voor Flore, bij StuBru-boegbeeld Eva De Roo op het podium van de openlucht radiostudio op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Ook Flores zus Febe (19) en mama Vicky Mahieu (47) waren er bij. En vriendin Tia Mullie (16) uit Zwevegem, die Flore zo goed mogelijk probeerde te steunen na het verlies van papa Koen.

Koekjes en quiz

Het Guldensporencollege Kaai hield niet enkel een gesponsorde wandeling. Er werden ook koekjes verkocht op school. En er was een quiz op school, ook ten voordele van de ALS Liga. “De klas van Flore was De Warmste Klas. Zij haalden voor de gesponsorde tocht een kleine 1.000 euro op”, aldus de leerkrachten.