1,1 procent blaast positief tijdens ‘Weekend zonder alcohol’ AHK

13 januari 2020

13u55 0 Kortrijk Afgelopen weekend was het zogenaamde ‘Weekend zonder alcohol in het verkeer’. Dat bleek in onze regio toch niet helemaal te kloppen. Bij alcoholcontroles bleek 1,1 procent van de bestuurders gedronken te hebben.

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) controleerde tijdens het weekend op verschillende plaatsen. In totaal werden 1.852 bestuurders gecontroleerd, 20 daarvan legden een positieve ademtest af. Volledig zonder alcohol in het verkeer was het afgelopen weekend dus niet. Bij drie betrapte bestuurders werd hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De andere 17 bestuurders moesten hun rijbewijs voor drie of zes uur inleveren. De politie controleerde zowel op vrijdagavond, zaterdagnacht en zondagnamiddag. De politie is tevreden met de resultaten. “Het resultaat van dit weekend toont aan dat het overgrote deel van de bestuurders de boodschap al duidelijk begrepen heeft”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.